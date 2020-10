Skøn udflugt til København

Jesuskirken i Valby, som var et bestillingsværk for bygherren Carl Christian Hillman Jakobsen, af de fleste nok bedre kendt som Carlsberg grundlægger, brygger Carl Jacobsen, er absolut et besøg værd.

Det konstaterede de knapt 40 deltagere i en udflugt arrangeret af diakoniarbejdet ved Ørslev Kirke og Sneslev Kirke, da de for nylig var på bustur til København. Her besøgte de blandt andet familiens Jacobsens gravmæle i den meget smukke og rigt dekorerede kirke.

I kirken blev deltagerne modtaget af den ene af dens tre sognepræster Hanne Rosenberg, der meget levende fortalte om Jesuskirkens historie. Efterfølgende stod kirkens organist Sven Verner Olsen, der trådte sine barnesko i Haraldsted, hvor hans far var præst, for en mindre orgelkoncert.

Helt specielt ved kirkegården er, at den også anvendes som "livsrum" for sognets beboere. Eksempelvis kan man på en solrig dag møde unge mennesker, der fejrer at de er blevet studenter, se folk der soler sig mellem gravstederne, eller opleve et fødselsdagsselskab med flag, guitarspil, tæpper og picnickurv.