Ringsted Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi har en tæt dialog for at få stoppet de ulovlige gaderæs i Benløse-området.

Skilte skal bremse ulovligt gaderæs

Ringsted - 03. maj 2021 kl. 11:19 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

Efter flere episoder med ulovlig gaderæs i et industriområde i Benløse har Ringsted Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi nu sat foden på bremsen.

Helt konkret har man sat skilte op, der gør færdsel uden ærinde ulovligt efter klokken 21 på Kærup Industrivej og Kærup Parkvej.

Færdes man alligevel i området uden ærinde efter klokken 21, vil man potentielt blive mødt af ordensmagtens bødehæfte.

- Flere borgere har henvendt sig om de gener, som gaderæset har påført dem med for eksempel motorlarm om natten. Samtidig har vi gennem et stykke tid haft en god dialog med Midt- og Vestsjællands Politi om trafikken i Ringsted Kommune, og vi har fået en særlig tæt kontakt i denne sag, siger formand for Trafiksikkerhedsrådet i kommunen Torben Lollike (R) i en pressemeddelelse fra kommunen.

- Jeg håber, at vi med denne forstærkede indsats kan få sat en stopper for det ulovlige gaderæs. For det er både til fare for de unge mennesker, som er med i gaderæsene, og for de personer, der arbejder i området. Og så skal der gerne blive nattero for beboerne i området, fortsætter han.

Flere episoder Der har været flere episoder med gaderæs på vejene Kærup Industrivej og Kærup Parkvej igennem noget tid, som DAGBLADET også har rapporteret om.

I dialog med Midt- og Vestsjællands Politi har Ringsted Kommune haft flere løsninger oppe at vende i forhold til at sætte en bremser for de ulovlige gaderæs, siger centerchef for Vej- og Ejendomscentret i Ringsted Kommune Ivar Sande til DAGBLADET.

- Vi har også undersøgt fartbump. Nu er det jo et område, hvor man må køre 50 kilometer i timen, så det vil sige, at vi skulle finde fartbump, der kræver, man kan køre over med 50 kilometer i timen. De ville have en vis effekt, men vi ved også, at sætter vi dem op, så vil de, der står for gaderæsene, flytte over til en anden vej. Der er jo fire-fem strækninger ude i det område, som kunne være interessant til at køre ræs, hvor vi så også skulle sætte fartbump op.

Men det kommer I vel potentielt også til at skulle med skiltene?

- Det har du ret i, men for det første er det meget billigere med skilte, og man udsætter ikke alle mulige andre for fartbump, så generne for alle de lovlydige bilister bliver jo meget meget mindre. Det allervigtigste er, at det her bliver et redskab, politiet får glæde af, fordi man nemmere vil kunne pålægge dem, der er i området og ikke skal være der, en afgift eller en bøde, lyder det fra centerchefen.

Han oplyser desuden, at den forbudte færdsel i området vil gælde fra klokken 21 til 05.

Hvis man oplever gaderæs i industriområdet i Benløse eller andre steder, kan man kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 114.