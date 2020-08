Skattelettelse på mindst 0,4 procent på vej i Ringsted

På næste byrådsmøde mandag 7. september bliver det besluttet, at skatten i Ringsted Kommune skal sænkes med mindst 0,4 procent. Det står fast efter et møde i Økonomiudvalget i aftes.

- Vi får de første 0,4 procent gratis, men der er mulighed for at sænke skatten yderligere, og det er her, at der opstår politisk uenighed blandt byrådets partier, siger borgmester Henrik Hvidesten (V).