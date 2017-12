Skarp kritik af hjemmeplejen ødelægger formandens humør

»Desværre er denne sag ikke på nogen måde enestående. Min far flyttede til kommunen for et par år siden, efter at have klaret sig selv hele sit liv, fik han brug for hjemmepleje, da han var kørt helt ned både fysisk og psykisk, efter et længere forløb, hvor han havde hjulpet min nu afdøde mor. Ringsted hjemmepleje er desværre ikke eksisterende. Man får en sludder for en sladder, bliver betragtet som et brokkehoved, og der sker absolut intet for at forbedre kvaliteten«, beretter en utilfreds Karin Littau blandt andet i læserbrevet.