Skal cykelstien være blå eller rød

Den kommende cykelsti fra Vigersted til Roskildevej vil blive en mere sikker vej for cyklende skolebørn til og fra Vigersted Skole øst for Roskildevej. Vest for ligger Søholmskolen i Jystrup, hvorfra flere store skolebørn skal cykle til og fra Vigersted Skole. Men skal de cykle over eller under Roskildevej, spørger politikerne på et borgermøde i det nye år. Foto: Hans-Jørgen Johansen