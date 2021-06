Send til din ven. X Artiklen: Skal benzin udskiftes med batteri? Gode råd til den kommende elbilist Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skal benzin udskiftes med batteri? Gode råd til den kommende elbilist

Ringsted - 28. juni 2021 kl. 09:08 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Jeg skal have en elbil. Efter at have kørt rundt i en lille og larmende mikrobil under corona, er det på tide at tage skridtet og investere i en bedre bil og nogle gode batterier, der ikke bare kan gøre pendlertiden mere bekvem, men også mere bæredygtig. Jeg har dog haft min tvivl. Er det for tidligt at købe elbil - eller skulle man hellere vente og køre benzin-brummerten helt i bund?

Selv om mit daglige fodspor på 140 kilometer på landevejene ikke længere behøver være skidt for miljøet, har jeg hørt mange forestillinger om elbiler. De koster spidsen af en jetjager. Batteriet er mere klimaslemt end hele den samlede produktion af en benzinbil. Og så kan de altså teste tålmodigheden i jagten efter sjældne og ledige ladestandere i de danske provinsbyer.

Hvad skal man vide?

Som bilejer er man godt inde i hestekræfter og brændselsøkonomi, men hvad skal man vide, inden man sender penge efter en elbil?

Jeg spurgte bilforhandler Kenneth Skriver fra Lysen Biler i Ringsted, der forhandler elbiler fra japanske Mazda og kinesiske Maxus og Aiways.

- Det er ganske enkelt; du skal købe den elbil, der passer til dit behov. Man kan få mange gode og mindre gode elbiler, men fællesnævneren er desværre, at de fleste elbiler ligger under niveauet og behovet for folk, der kører langt, siger Kenneth Skriver og uddyber:

- Selv om de på papiret måske er sat til at køre 300 kilometer på en opladning, kører de i realiteten langt mindre, når turen foregår på motorvej. Og hvis der så kommer frost oveni, er den helt gal.

Nedslående nyhed

Okay, det var alligevel en nedslående nyhed for sådan en pendlertype, som jeg, men Kenneth Skriver er dog ikke helt afvisende.

Han er selvfølgelig bilsælger, men troværdigheden får lige et nøk i den rigtige retning, da jeg hører, at hans kone har købt et batteridrevent supplement til familiens bilpark.

Og det er faktisk hele humlen i hans salgsstrategi, når det gælder elbiler.

- Mange tror, at elbilen skal købes som hovedbil, men det er de fleste ikke indrettet til lige nu. Vi gør meget ud af at sælge elbiler som bil nummer to, og så er man faktisk rigtigt godt kørende, siger Kenneth Skriver og slår fast:

- Man får rigtigt meget elbil for pengene lige nu, men man skal ikke købe den som hovedbil, medmindre man skal køre kortere distancer indenfor byskiltet.

Der findes dog undtagelser, og de hedder for eksempel Tesla og Volkswagen. Begge bilfabrikanter har nemlig udviklet så store batterier, at de sniger sig helt op på +500 kilometer på en enkelt opladning.

Spørger man Kenneth Skriver, er dog ét problem ved den slags biler: Prisen.

- De er for dyre til den almindelige dansker, der sjældent lægger de her 5-600.000 kroner, som en Tesla koster, siger han og nævner i samme ombæring kinesiske Maxus, som en jævnbyrdig modstander.

- De lancerer en model senere på året, der kan køre langt over 500 kilometer på en opladning, men den koster »kun« 350.000 kroner, altså halvdelen af en Tesla, siger Kenneth Skriver og slår fast:

- Maxus er faktisk et langt større bilmærke end de fleste andre. Vi det kender det bare ikke endnu, fordi det kommer fra Kina, og samme tendens tror jeg, vi vil se meget mere af i fremtiden.

Infrastrukturen overhalet

Kenneth Skriver mener, at se klare tendenser mod elbiler som den eneste fornuftige arvtager til benzinbilen - ifølge bilforhandleren overhaler biludviklingen dog den nødvendige infrastruktur.

- Lige nu skal man sådan set ikke overveje, om elbilerne er gearet til ens behov, for de bliver hele tiden optimeret til det bedre, siger han og slår fast:

- Det er nok mere mængden af lade- og parkeringsmuligheder, man skal have med i overvejelserne, inden man skifter benzin ud med batterier.

Ja, for mit vedkommende er der nok alligevel ikke så mange overvejelser. Benzinbilen skal udskiftes på et eller andet tidspunkt, men ikke før jeg kan være sikker på at parkere elbilen ved en ledig ladestander. Og der kan alligevel gå en rum tid, før det sker.