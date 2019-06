Se billedserie Stigegolf er ikke helt så nemt, som det ser ud til, men for de fleste gik det alligevel ret fint med at få snoren med en golfbold i hver ende til at slynge sig om stigens trin. Foto: Anne Wandahl

Send til din ven. X Artiklen: Sjov sport træner de ældres hoveder og kroppe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjov sport træner de ældres hoveder og kroppe

Ringsted - 13. juni 2019 kl. 11:41 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan godt være, at kroppen er oppe i 80'erne og endda også har fungeret i over 90 år for nogle af brugerne i aktivitetshuset Hyldegården i Ringsted, men derfor er der ingen grund til at sidde på den lade, når det nu er muligt at deltage i sjov idræt.

For tredje år i træk organiserede Hyldegårdens Lis og Lis et mini-ol for de ældre borgere onsdag.

Det årlige »mini-ol« har otte discipliner såsom dart med velcrobeklædte bolde, stigegolf, minikrolf, duftedyst og håndklædets gemmer.

Her får deltagerne 30 sekunder til at se 15 ting på et bord, inden et håndklæde dækker tingene til igen. Og så gælder det selvfølgelig om at huske så mange som muligt af de 15 ting - for eksempel lommelygte, gaffel, æggedeler og grydesvamp.

Det er tredje gang, at Hyldegården holdt det sjove mini-ol, men det var med vilje ikke, som det plejer. Det er heller aldrig ens, når de to Lis'er for eksempel har stolemotion.

- Det er meget godt at træne hjernen med at løse sudoku eller kryds og tværs, men hvis man kun gør det, er det ikke nok. Derfor har vi lavet en øvelse for hukommelsen, siger Lis Bonne.

En af dem, der bryder sig godt om aktiviteterne, er Birgit Mathiesen.

Hun kom til »mini-ol«, og nød dagen, selv om de sportslige præstationer måske ikke lige levede op til hendes ambitioner.

- Jeg havde sådan glædet mig til at smadre dåser, men tænk dig, jeg ramte ikke en eneste, fortæller Birgit Mathiesen.

Hun går til stolemotion og tæppecurling på Hyldegården og deltager også gerne i bankospil og udflugter og mange af de andre aktiviteter, Hyldegården lægger hus og have til, og har ikke tænkt sig at holde op med det, bare fordi dåserne ikke ville vælte.