Se billedserie Deltagerne kommer ud på nogle »flyveture«, når de er til bungee fly i Ørslev IF. Fotos: Jørgen Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Sjov og anderledes styrketræning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjov og anderledes styrketræning

Ringsted - 22. september 2020 kl. 18:02 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ligner nærmest klatreudstyr, som de ti motionister og to trænere har på, da de kommer ind i gymnastiksalen i Ørslev Idrætsforening. De har stropper spændt fast rundt om benene og livet. I ryggen er der hæftet fire kraftige elastikker.

De skal ikke ud at bestige bjerge, men til gengæld kommer de op at »flyve«. Ørslev Idrætsforening er helt fremme i skoene, når det gælder nye tiltag. Det nyeste er bungee fly, hvor man hænger i elastikker og laver styrketræning.

Ørslev Idrætsforening er så vidt det vides, den første idrætsforening, der har taget denne aktivitet på programmet.

Bungee fly har været i Danmark i et par år, men indtil nu kun i nogle få fitnesscentre.

- Jeg vil gerne have, at der skal ske så meget som muligt her. Jeg vil gerne have, at folk bliver her, fortæller formand for Ørslev Idrætsforening, Anja Sølund.

Foreningen skulle beslutte, om der skulle investeres i nye trampoliner eller udstyr bungee fly. Det blev det nye.

Anja Sølund vil gerne have en bred palette af tilbud i ØIF, så ikke de lokale behøver at køre udenbys til noget.

200 procent sikker

At købe udstyr, uddanne instruktører og gøre hallen klar til bungee fly har imidlertid været lidt bekostelig. Den samlede udgift har været på 66.000 kroner.

- Kommunen støttede op og synes det var en god idé, siger Anja Sølund, og foreningen modtog derfor et pænt tilskud.

Der har der været håndværkere at kigge på gymnastikhallens tagkonstruktion og lavet beregninger på, om det kan holde. Der er sat stålwirer op i loftet, som motionisterne hægter elastikkerne fast i. Anja Sølund vil gerne være 200 procent sikker på, at sikkerheden er i orden

Det ser legende let ud, og det ser frem for alt sjovt ud, men man skal ikke tage fejl. Det kræver sin mand - eller kvinde. Røde kinder, sved på panden og højlydt pusten vidner om, at det er anstrengende.

- Det er cardiotræning, og man bruger alle muskler, fortæller Anja Sølund.

Selv om man hænger i elastikker fra loftet, og det ser behageligt ud, så er man nødt til at spænde alle muskler for at komme op.

Det handler meget om kondition og at få pulsen op.

Der er nogle teknikker, der skal læres. For nogle kan det være grænseoverskridende at skulle lade sig falde ned mod gulvet, men så kan man begynde med at gå ned på knæene.

Det er sjovt

Træningen slutter med kosakdans - noget, der godt kan få benene til at syre til.

Alle ser glade ud, da de bliver hægtet ud af wirene.

- Man bliver revet med. Det er nyt og det er sjovt, sige Anja Sølund.

- Det er sjovt, siger Lene Høj, som bor i nærområdet.

Hun der nu har prøvet det to gange, og synes det er godt.

- Timen går stærkt, og det er hårdt. Jeg synes det er fysisk hårdt, fordi man skal spænde op, fortæller Lene Høj.

Randi Gudmand kommer fra Næstved. Hun havde set om bungee fly i fjernsynet og gik derefter på youtube og så det. Det ville hun gerne være med til, så hun undersøgte, om der var hold i Næstved. Det var det ikke. Hun skulle til Nordsjælland, men så opdagede hun, at Ørslev Idrætsforening havde hold.

- Jeg er nok alderspræsident. Jeg er ved at fylde 69. Jeg ved, at det er skånsomt ved ryg og led, siger Randi Gudmand.

Selv om der er masser af styrketræning, puls og powerfulde hop, så mærkede Randi Gudmand ikke nogen ømhed efter den første træning.

- Jeg synes det et sjovt, og jeg har tænkt mig at blive ved, siger Randi Gudmand.

Hun er lidt forsigtig til at begynde med, men efter et par gange, turde hun godt løbe helt ud i elastikken. Det er sjovt at flyve.