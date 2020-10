Se billedserie Fredag bliver over 2400 laver af grøn pragttorbist sat ud i skovene ved Haraldsted. Larven på billedet er en af de 500, der blev sat ud i november 2019. At Københavns Zoo i år kan udsætte 5-6 gange så mange larver, tør projektmedarbejderne godt selv kalde en succes. Foto: Anne Wandahl

Sjældne grønne biller er ikke helt så sjældne mere

Ringsted - 08. oktober 2020 kl. 15:27 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen

Det går godt for Københavns Zoo med at sikre en bestand af den grønne pragttorbist i skovene nord for Ringsted. Det gik mindre godt at lokke hanbiller i sexfælder for at give dem en nummerplade i nakken.

Den er grøn, har en bronzefarvet plet på ryggen, og er kun cirka 1,2 centimeter lang. Og indtil for nogle år siden var den grønne pragttorbist også vurderet uddød i Danmark.

Det er den ikke. I en håndfuld år nu har Københavns Zoo arbejdet på et kæmpe redningsprojekt for billen, efter at projektleder Eddie Bach ved et usandsynligt stort held fandt et par grønne pragttorbister midt i parringsakten på en gren i Allindelille Fredskov.

Parret blev omhyggeligt taget med til zoo og er siden blevet stamfædre til masser af yngel.

I november 2019 udsatte Eddie Bach og hans kolleger 500 larver i redekasser i og omkring skovene i Haraldsted, ligesom de bogstaveligt talt gik til angreb på nogle af træerne med motorsave for at veteranisere dem, som det hedder.

Dermed skabes der rådne hulheder i træerne, og det er et rent slaraffenland for de grønne pragttorbister og deres larver.

Desuden har billens redningsfolk nøjsomt passet og plejet en kontrolgruppe af larver inde i zoo.

I morgen, fredag, gentager processen med udsættelse sig, men i meget større format. De 500 larver fra det oprindelige stampar torbister er nemlig blevet til virkeligt mange.

- Vi vil vi genudsætte mere end 2400 grøn pragttorbist-larver i projektområdet i og omkring Allindelille Fredskov, fortæller projektleder Eddie Bach i en invitation til lodsejerne i området.

Lodsejerne spiller en stor rolle i at skabe en levedygtig bestand af de grønne biller ved at donere træer til formålet.

Nogle af de over 2400 larver skal vinteren over bo i nye redekasser, som opsættes i morgen i Vesterskoven ved Klaringen nær en af de kasser, der blev opsat sidste år. Andre udsættes i træer med naturlige hulheder, hvor de kan smaske løs i råddent træ, som de lever af.

Træerne står i Allindelille Fredskov og ved Haraldsted Sø.

- Vi vil også gerne vil opsætte en kasse i skovbrynet i Myrdeskov eller bag Småskiftesø ud mod Langebjerggårds jord. Begge steder vil vi også forsøge at finde naturlige hulheder, der er udsætningsegnede, fortæller Eddie Bach.

Forarbejdet begynder i dag, torsdag, hvor han og projektkollegerne går områderne igennem for at finde de bedste steder til kasser, og de bedste træer med egnede hulrum.

De af larverne, der bliver sat ud i kasser, kommer til at ligge vinteren over og forpuppe sig i en moderne bolig.

Kasserne har nemlig en indbygget datalogger, som blandt andet måler temperaturen i kassen, og det kan projektmedarbejderne sidde inde i zoo og følge med i gennem en app.

Dem med logo

I år har Københavns Zoo fået fremstillet et emblem, som sættes på redekasserne og nogle udvalgte træer med hulheder i.

Meningen er, at folk, der færdes i området, bliver opmærksomme på, at her står de og kan se en del af billens redningsprojekt.

Hvis alt går, som det skal, vil larverne i løbet af foråret og forsommeren så småt lægge an til at komme ud af pupperne som flyvefærdige pragttorbister.

Afhængig af vind og vejr vil billerne begynde at forlade redekasserne omkring sankthans.

Sexfælder gik ikke så godt

Der kom helt sikkert flyvefærdige flotte biller ud af det, da København Zoo udsatte 500 laver i Haraldsted i november 2019.

Det ved projektmedarbejderne, fordi de vadede området tyndt hele sommeren flere gange for at holde øje med redekasser og træer.

Ingen ved, hvor mange af de 500 laver, der klarede transformationen til færdig pragttorbist, men både Eddie Bach og projektmedarbejder Signe Ellegaard har set flere grønne pragttorbister, mens de gik og passede en anden del af projektet: Sexfælder til hannerne.

I sommer opsatte projektfolket flere fælder i træerne. Fælderne indeholdt et britisk fremstillet syntetisk middel, der skulle minde om huntorbisternes sexhormoner for at lokke hannerne til.

Tanken var, at de hanner, der gik i fælderne, fik en lillebitte nummerplade klistret i nakken, inden de blev sluppet fri igen.

På fælderne sad også et skilt med opfordringer til at kontakte zoo, hvis man så en bille med et tal i nakken, fordi projektets medarbejdere så kunne udlede data af oplysningerne, for eksempel om, hvor langt pragttorbister egentlig kan flyve.

Det er blandt andet i forbindelse med opsynet af sexfælderne, at Signe Ellegaard og kolleger har set grønne pragttorbister, som har overlevet udsætningen i redekasser sidste år. Og det er en fornøjelse for dem, selv om fældeforsøget glippede.

- Sommerens feromonfælde-forsøg gik desværre ikke helt som håbet, men sådan er det jo nogle gange, når man prøver noget helt nyt. Der gik kun to biller i fælderne, og derfor var det ikke mange, som fik nummerplade på, fortæller Signe Ellegaard.

Dermed ikke sagt, at zoo-folket bare dropper tællingen af hanner.

- Hvad det var, der helt præcist ikke fungerede, ved vi ikke, men nu prøver vi at få testet feromonet i laboratoriet, så vi forhåbentlig kan prøve igen til næste sæson med lidt bedre held. Vi prøver os frem, det skal nok lykkedes. Vi så dog en hel del biller andre steder end i fælderne, hvilket tyder på, at sidste års genudsætning af de 500 larver allerede har haft en effekt. Og det må vi da kunne kalde en succes. Især også nu, hvor vi næsten kommer op på 3000 genudsatte larver, siger Signe Ellegaard.

Hvor mange af dem, der bliver til noget, afhænger igen af vind og vejr og andre forhold. Hvis alt går, som det skal, kan man til sankthans næste år især holde øje med hyldetræer i området. De grønne pragttorbister er glade for hyld, og da de spiser de hvide hyldeblomster, kan man være heldig at få øje på en lille grøn sag med bronzefarvet ryg.