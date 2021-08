Send til din ven. X Artiklen: Sjælden sygdom tvinger politiker til stop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjælden sygdom tvinger politiker til stop

Ringsted - 17. august 2021 kl. 14:04 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

En sjælden sygdom tvinger politiker til at stoppe sit politiske arbejde blot tre måneder inden kommunalvalget.

Det drejer sig om Enhedslistens byrådsmedlem Jan Vagn Jakobsen, som stopper i Ringsted Byråd.

Meldingen kommer kort før kommunalvalget 16. november, hvor politikeren ønsker at give stafetten videre til yngre kræfter.

- Byrådsarbejdet kræver et meget kontinuerligt arbejde, og der er tit lange møder, og det er jeg bange for, at jeg ikke kan holde til. Jeg er nødt til at fordele mine kræfter lidt over døgnet, når jeg er klar i hovedet, siger Jan Jakobsen til DAGBLADET.

Politikeren har valgt at anmode om at træde ud af byrådet snarest muligt på grund af sygdom. Det sker trods den korte tid, der er tilbage af byrådsperioden.

- Jeg har fået den sjældne sygdom trigenimusneuralgi. Den er på ingen måde livstruende, men er meget smertefuld uden den rigtige medicinering. Samtidig er den rette medicinske behandling, der på nuværende tidspunkt er i brug, temmelig udtrættende. Det gør, at jeg må tænke over, hvordan jeg bruger mine kræfter, forklarer Jan Jakobsen.

Jan Jakobsen blev valgt til Ringsted Byråd første gang i 2001. Dengang stillede han op for SF, som han repræsenterede indtil 2010. Herefter fulgte en periode som løsgænger, inden han 1. januar 2011 meldte sig ind i Enhedslisten.

Han vil huske tilbage på sine 20 år i byrådet som en tid med både op- og nedture.

- Det har tit været i modvind, men jeg synes også, der har været en del sejre undervejs. Jeg har i hvert fald sat et aftryk på, at borgere i Ringsted Kommune fik lov at lave lydoptagelser af møder med egne sagsbehandlere. Det var fuldstændig forbudt tidligere. Mange kommuner tillod det, men det ville Ringsted ikke. Det fik vi i Enhedslisten og handicaporganisationerne lavet om på, fortæller Jan Jakobsen.

Det snart forhenværende byrådsmedlem mener også, at han gennem årene har været med til at påvirke de politiske beslutninger i en retning mod at undgå nedskæringer på navnlig velfærdsområderne.

Særligt handicapområdet har været i fokus for Jan Jakobsen, som selv er kørestolsbruger, og det er da også der, han primært vil bruge sine kræfter fremover. Internt i Enhedslisten, handicaporganisationerne, Muskelsvindfonden og LOBPA.

- Det er selvfølgelig vemodigt for mig at stoppe, men byrådet er ligesom alle andre demokratiske fora lidt tungt at arbejde med, og jeg må indrømme, at jeg gennem alle årene har været mere aktivistisk indstillet. Derfor glæder jeg mig til, at jeg fremover kan bruge flere kræfter på at involvere mig i flere borgeres sager på en mere aktivistisk måde. Det mener jeg er ligeså vigtigt som byrådsarbejde, siger Jan Jakobsen.

Det er endnu uafklaret, hvem fra Enhedslisten, der erstatter Jan Jakobsen i byrådet de sidste måneder frem mod valget. Jan Jakobsen ønsker ikke selv at pege på en mulig afløser.

Jan Jakobsen forventer, at partiet inden for et par uger vil udpege det nye byrådsmedlem blandt de øvrige opstillede på listen fra 2017, som ud over Jan Jakobsen og byrådskollega Henrik Kjær bestod af Berit Bruun, Kim Villadsen, Mona Musse, Ole Alex Larsen, Sarah Hedegaard samt Lene Boye-Hansen.

Ved det sidste kommunalvalg opnåede Jan Jakobsen 112 personlige stemmer, og han vil da også være at finde på stemmesedlerne i november. Det er dog kun for partiets skyld.

- Det synes jeg er fair nok. Jeg vil udelukkende genopstille for at vise, at jeg stadig er en aktiv del af Enhedslisten i Ringsted og fortsat vil være dette, men jeg genopstiller ikke på en plads, der kan give valg, siger Jan Jakobsen.

Det er byrådet, som skal godkende Jan Jakobsens ønske om at udtræde. Derfor har han sendt en formel ansøgning til borgmester Henrik Hvidesten med ønsket om at udtræde snarest muligt.