Direktør Kasper Vestergaard valgte at flytte grossistvirksomheden In Sale International fra Kolding til Ringsted på grund af Ringsteds geografiske placering.

Sirupsgrossist er flyttet til Ringsted

Det er blevet meget populært at sætte lidt ekstra smag på kaffe i form af sirup. Sirup fås i mange forskellige smagsvarianter.

Årsagen til flytningen skyldes, at Kasper Vestergaard, som overtog firmaet i 2015, bor i Landskrona.

Firmaet leverer til hele landet og lidt til Sverige og Norge, så beliggenheden er god i forhold til at nå hele vejen rundt.

Inn Sale International rammer restaurationsbrancnen via grossister som Dagrofa og Hørkram. Specialbutikker og vinforretninger er også blandt kunderne.

1883 er et fransk produkt, som er lavet på rørsukker. Her finder man over 80 forskellige varianter i sirup, Det er alt lige fra peanutsmag, bubblegum, popcorn til brownie. Der forhandles både sukkerfrie og økologiske sirup.