Politiet sigtede en 40-årig mand for spritkørsel i Vetterslev. Foto: Kenn Thomsen

Sigtet for spritkørsel efter at ramme en parkeret bil

En 40-årig mand med adresse i Ringsted kommer til at høre mere fra politiet, når resultatet af hans blodprøve er klar.

Prøven blev taget, efter at politiet lørdag klokken 23 fik en anmeldelse fra borgere på en vej i Vetterslev syd for Ringsted om, at en mand havde bakket ud af en indkørsel og påkørt en parkeret bil på vejen.