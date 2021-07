33-årige Sigrun Uggerby stammer oprindeligt fra Nordjylland, men flyttede til Sjælland som 16-årig. Guldsmeden har boet ved Skjoldenæsholm hen over de sidste syv, men familien flyttede for nylig til Øm ved Roskilde. Foto: Christina Søberg

Sigrun laver smykker fra den mørke skov til modens største stjerner

Ringsted - 06. juli 2021 kl. 12:02 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Sigrun har to løver i ørerne. Bladaftryk på fingrene, og noget, der ligner tynde grene om håndleddene.

Hvis ikke man vidste bedre, ville man tro, at en naturkvinde var trådt ud fra skoven og ind på Skjoldenæsholm Gods, men nej, dyre- og naturmotiverne er alle sammen civiliserede guldsmykker. Og 33-årige Sigrun Uggerby nok et navn, som moderigtige kvinder og modige mænd kender som guldsmed. Senest er eksmodellen Helena Christensen, sangerinden Lina Rafn og balletdanseren Cecilia Lassen for eksempel blevet spottet med Sigruns smykker. Og det siger ligesom alt.

- Jeg følger ikke nogen bestemt stil eller moderetning, men forsøger hele tiden at lave det jeg selv har lyst til, siger guldsmeden, efter vi har sat os i herregårdens hyggelige pejsestue med udkig til sø og skov.

- Når man så alligevel kan se, at det er mig, der står bag, er det jo bare heldigt. For det må jo betyde, at jeg har en bestemt æstetik.

Sigrun laver smykker inspireret af den natur, der omgiver hende. Hvad enten det er skov eller strand, forvandler guldsmeden naturinspirationen til smykkekunst, der koster mellem 500-5000 kroner, og som kan købes gennem hendes webshop. Foto: Christina Søeberg

Hvis skoven var et smykke, ville det være lavet af Sigrun Uggerby. Dybt inde i skovenes stille ro har der indimellem lydt hammerslag fra Sigrun, der har skabt smukke, organiske smykker fra en gammel pandekagebod fra Bakken.

Her har Sigrun holdt til, siden familien byttede lejligheden på Amager ud med en godsbolig for syv år siden; først lige ved godset, siden længere inde i Vester Skov og nu et helt andet sted.

- Du ringede, lige som vi stod i flyttekasserne. Vi flyttede først fra noget fra 1700-tallet til noget helt nyt, og nu er vi lige flyttet til et hus fra 1900-tallet i Øm ved Roskilde, siger Sigrun Uggerby.

Hun er født og opvokset i Nordjylland, men har for længst »overgået grænsen for, hvornår man kan kalde sig jysk.«

- Jeg flyttede til København som 16-årig, blev uddannet guldsmed og mødte senere min mand, der som skoventreprenør tog mig med her ud i skovene, siger Sigrun Uggerby og slår fast med henvisning til sit norrøne fornavn:

- Der er desværre ikke noget islandsk at komme efter. Jeg er helt igennem nordjysk.

Bedstefar var grovsmed Den nordjyske opvækst sidder ikke bare tilbage i stemmen, der går jysk bølgegang, men den har også sat sig i smykkerne. Drømmen om at blive guldsmed forplantede sig nemlig i takt med den hamren og banken, hun kunne høre fra sit pigeværelse.

- Jeg er vokset op i et hus, hvor vi boede tre generationer sammen. Min bedstefar var gammeldags grovsmed, og jeg havde værelse lige over hans værksted. Jeg fangede interessen for hammer og ild ret hurtigt, fordi han overlod mere og mere af værkstedet til mig, siger Sigrun Uggerby og summer en smule:

- Jeg har nok ikke været meget mere end 11-12 år, da jeg tog mine første lektioner i guldsmedfaget.

Hver gang Sigrun går forbi en bager, tænker hun på sin bedstefar.

- I starten lavede han hestesko, men i hans senere år lavede han bagerskilte. Kringler og ophæng. Han var en meget kunstnerisk grovsmed, siger guldsmeden, der trods sine mere fintfølende fingre stadig er fascineret af hammer, jern og ild.

- I det grove er jeg fascineret af transformationen. At have en lang, grov jernpind, som man med en hammer kan gøre til noget meget smukt.

Helena Christensen, Lina Rafn, Nabiha, Molly Egelind og Cecilie Lassen er allesammen kendisser, der er blevet spottet med Sigruns smykker. Foto: Christina Søberg

Ligesom grov- og guldsmed umiddelbart er to sider af samme fag, danner skoven rå og upoleret modstykke til den nyklassicistiske herregård, vi sidder i.

Pejsestuen føles hjemlig for Sigrun, der sideløbende med smykker og to børn har arbejdet på godsets hotel som receptionist og blæksprutte.

- Det var den eneste mulighed, jeg havde for at finde et arbejde herude. Jeg tog ned til Susanne (Bruun de Neergaard, forpagter, red.) og sagde, at hun kunne sætte mig til alt, og det gjorde hun, siger Sigrun Uggerby, der altid har haft arbejde ved siden af smykkerne.

- Det har ikke været nødvendigt at sælge tusind smykker af samme slags, fordi jeg for længst har indset, at jeg ikke skulle være økonomisk afhængig af at være guldsmed, siger hun og slår fast:

- Det er en konstant udfordring at være selvstændig, men hvis det kun var økonomien, der bestemte, var jeg nok ikke fortsat.

Webshop og værksted Hun startede virksomheden i 2017, men har hele tiden insisteret på at drive den fra webshop og værksted.

- Jeg har arbejdet meget i butik, men jeg har aldrig drømt om at have min egen. Det passer mig fint ikke at have åbningstider og kunne arbejde uden forstyrrelser. Det har også været nødvendigt, fordi jeg har to små piger, som jeg har passet ved siden af arbejdet, siger Sigrun Uggerby.

Hun har også gjort sig mere økonomisk fri, fordi hun ikke har udgifter til butik og producerer på bestilling.

- Jeg har to spor, mine kollektioner, og så jeg har bestillinger som forlovelses- og vielsesringe. Langt de fleste kan være med på priserne, fordi jeg netop ikke bruger 50-60.000 kroner om måneden på en butik, siger hun.

Bedstefaren var grovsmed og fremstillede blandt andet bagerkringler og ophæng til Lagkagehuset. Sigrun er stadig fascineret af grovsmedens hammer, ild og store armbevægelser, men når hun arbejder, foregår det mest i det små. Foto: Christina Søberg

Efter Sigrun Uggerby er flyttet til Øm, er hun trådt ud af skoven, ud på marken og tættere på det hav, hun voksede op ved som nordjyde.

- Lige nu er jeg meget inspireret af strand og hav, og alle de skaller, jeg finder ved Herslev Strand, siger guldsmeden, der allerede savner området omkring Skjoldenæsholm.

Hun viser løverne på øreflippen frem som små minder fra tiden, der gik.

- Det er meget, meget nemt at blive inspireret af den natur, men jeg har heller ikke kunne undgå at blive inspireret af løverne fra Skjoldenæsholms fontæner, siger Sigrun Uggerby, der snart træder ind i en helt ny tilværelse som guldsmed på fuldtid.

- Jeg håber, jeg kan blive ved med at have den samme form og stadig leve af det. Det handler om at finde den rigtige balance, for hvis jeg gjorde det for andres skyld, er det en dårlig idé, siger hun og slår fast:

- Helena Christensen må dog meget gerne fortsætte med at gå med mine smykker!