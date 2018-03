Sig nej til reparation af tagrender

- Hvis man får sådanne henvendelser, så afvis de pågældende og ring til politiet, der gerne vil have kontakt til "håndværkerne". Overtrædelsen af "dørsalgsloven" giver meget store bøder til de pågældende, hvilket forhåbentlig på sigt får personerne til at afholde sig fra at forsøge at lave penge på den måde.

Her henvendte fire personer sig klokken 12.15 for at reparere en tagrende. Den forurettede husejer betalte 200 kroner til mændene for at lappe tagrenden. Det endte med, at der var ødelagt et længere stykke tagrende efter arbejdet.