Gennem et lillebitte kighul kan man opleve Maria Meinilds kunst i den gamle Kino i Tinggade. Pr-foto

Sidste Sammenstød inden ferien

Den kan opleves centralt og perifært, i en lade lidt uden for centrum, glasmontren i det tidligere Kino, den gamle dansepavillon ved parkanlægget, hos den tidligere tatovørbutik på Nørretorv og ude ved den gamle powercentral Høm Mølle.

Det er en blandet ret galleriet her serverer, med et konceptuelt videoværk, en hyper-stedsspecifik installation, processuelle værker, politisk vævede værker og til slut en mere klassisk skulpturel formgivning.

I Tinggade i den gamle Kinos glasmontre kan man opleve et videoværk af Maria Meinild (1984), der paradoksalt nok behandler magt og perception af magt i et lillebitte kighul.

Lidt uden for byen, kan man opleve tysk-polske Nina Nowaks (1984) værker i en gammel lade på et nedlagt landbrug, hvor Nowak udstiller sine stiliserede tekstilprintede tegneseriestribe. Den består af fem dynamiske billeder, der behandler en historie omkring materialeudvinding.

Et helt andet sted i byen på den åbne plads ved den gamle dansepavillon i Parkalleen, viser Lydia Hauge Sølvberg (1989) et minimalt ukurant betonobjekt med et aparte blomster-relief på siderne, der diskret taler til stedets historie.