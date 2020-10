Thomas Warberg italesætter den omsiggribende selvretfærdighed. Pr-foto

Show med Thomas Warberg

Ringsted - 03. oktober 2020 kl. 19:41 Kontakt redaktionen

Thomas Warberg optræder med sit show »Et Storslået Menneske« i Ringsted Kongrescenter fredag den 9. april 2021.

Thomas Warberg gik for et år siden til en optiker, fordi han troede at han var farveblind. Optikeren kunne berolige ham med, at det er han ikke, men at han opfattelse af farver måske er en smule begrænset.

Piger lærer nemlig som børn typisk mange flere farver end drenge. Så hvor en trøje for drenge måske "bare" er blå, kan den for piger være alt fra lyseblå til lavendel. Med andre ord går halvdelen af verdens befolkning måske rundt og tror, at den viden de har er tilstrækkelig til at udtale sig, mens der findes så mange flere nuancer af sandheden.

Det er noget af det Thomas Warberg kommer ind på i sit show »Et storslået menneske«, som han optræder med i Ringsted Kongrescenter fredag den 9. april 2021 klokken 19.

Vi oplever alle steder i hverdagen, i diskussioner og på sociale medier, at alle føler sig berettiget til at bekendtgøre deres holdninger, også selvom de ikke har kendskab til de dybereliggende fakta.

"I gamle dage satte man sig foran fjernsynet med popcorn, i dag sætter man sig klar ved sit tastatur, som Thomas Warberg udtrykker det. "For alle har en holdning til alt og mener både at de har ret, og ret til at udbrede den. Men sandheden er, at når mange af os ikke ved præcis hvilken farve blå himlen har, burde vi måske være lidt mere tilbageholdende med at kommentere på alt".

Dette er omdrejningspunktet for det nye show, hvor Warberg med eksempler fra hverdagen italesætter den omsiggribende selvretfærdighed. Og som i hans tidligere shows, sker det naturligvis i et forrygende mix af skarpe oneliners og sjove historier udsat for sønderjysk lune, tempo og eminent timing.

Billetter kan købes via: www.ringstedkongrescenter.dk.