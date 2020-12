Der er åbent i Ringsted Outlet frem til den 23. december.

Send til din ven. X Artiklen: Shoppingcenter sætter ekstra vagter ind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Shoppingcenter sætter ekstra vagter ind

Ringsted - 17. december 2020 kl. 13:17 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Ringsted Outlet er ikke omfattet af den seneste corona-nedlukning af storcentre og indkøbscentre.

Det betyder, at dem, der gerne vil have klaret en julegave i sidste øjeblik, fortsat kan starte bilen og sætte kurs mod Ringsted Outlet.

Men outletcentret tager sine forholdsregler, siger centerchef Jeanette Jussing Amdal:

- Det er svært at vide, hvordan nedlukningen vil påvirke os. Men vi har sat ekstra vagter på for at sikre os, at der er plads nok til folk i butikkerne.

- Men vi satser stadig på, at folk er fornuftige nok til at overholde, de retningslinjer, der er, som jo er de samme her, som det hele tiden har været.

Ringsted Outlet kommer naturligvis til at følge kravet om nedlukning mellem jul og nytår.

Bakker op om tiltag - Der er ikke så meget at sige til det. Det er sådan, det er, lyder det fra Jeanette Jussing Amdal:

- Vi synes, det er supervigtigt, at der er styr på den her virus, og vi bakker om de tiltag, der iværksættes. Hvis det betyde, at butikkerne lukker ned, så gør de det. Vi gør, som vi får besked på, så sikkerheden er i orden.

Ringsted Outlet har udvidet åbningstiden til klokken 20, så kunderne kan sprede deres besøg over en længere periode.

Ifølge de seneste retningslinjer skal storcentre og indkøsbcentre lukke ned fra og med i dag.

Fra den 25. december og frem til den 3. januar vil resten af detailhandlen blive lukket ned. Det omfatter alle butikker med undtagelse af dagligvarebutikker og apoteker.

Liberale erhverv som eksempelvis frisører, massører og tatovører lukkes fra den 21. december.