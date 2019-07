Folkene bag Skjoldenæsholm Golf Center vil meget gerne have mange flere spillere ud på banerne. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Servitut dræber drøm om boliger ved golfbane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Servitut dræber drøm om boliger ved golfbane

Ringsted - 09. juli 2019 kl. 14:27 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I november så det godt ud, men drømmen om et golfresort ved Skjoldenæsholm Golf Center nord for Ringsted forsvandt som dug for den junisol, der netop skinnede kraftigt i perioden. Nu sidder ejerne af golfbanerne ved Skjoldenæsholm chokerede tilbage.

Læs også: Golfcenter ville kopiere koncept fra Jylland og Sverige

- Vi var så langt, så vi havde fået et skriftligt tilsagn om, at vi kunne vente at få mulighed for at bygge golfresortet.

- Vi havde investorerne på plads, men så skete der en personaleudskiftning i forvaltningen, som begyndte at kigge på det med nogle andre øjne og gav et afslag. Det blev vi jo noget chokeret over. Og også triste. Det må jeg sige, siger Flemming Jørgensen, der er formand for bestyrelsen for Skjoldenæsholm Golfcenter A/S, som ejer golfbanerne.

Forvaltningen i Ringsted Kommune beklager, at man først gav et tilsagn, for senere at give et afslag.

- Det beklager vi rigtig meget, men vi trak tilsagnet tilbage, da vi blev klogere på planloven og servitutterne på ejendommen, siger Jeanne Breinholdt Skelmose, centerchef for teknik og miljø.

Hun påpeger, at det er ejernes ansvar at fortælle om eventuelle servitutter på grunden.

- Skjoldenæsholm Golfcenter oplyste ikke kommunen om den tinglyste servitut, der giver begrænsninger i anvendelsen af ejendommen, siger hun.

relaterede artikler