Serievoldsmand trådte på den lokale politimands faglige ære

Ringsted - 12. september 2020 kl. 21:04 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiassistent Jan Fischer fra Ringsted kom i seng klokken 6 lørdag morgen.

Han sad oppe hele natten og skrev alle rapporter færdige, så de var klar til grundlovsforhøret over den mistænkte for overfaldene på fem fortrinsvis ældre kvinder i Ringsted og Benløse den 29. august og 2. september.

Den mistænkte, en 25-årig subsistensløs mand fra Polen, blev anholdt fredag eftermiddag og varetægtsfængslet i fire uger ved grundlovsforhøret lørdag.

Imens sov Jan Fischer, for han har ikke set meget til hverken familien eller sit hjem i Ringsted de seneste knap to uger.

Han har gennemtrawlet Ringsted og Benløse i jagten på gerningsmanden godt hjulpet af usædvanligt mange borgerhenvendelser.

Han har knoklet langt udover, hvad han er ansat til, og får også ros for det af sin overordnede.

Sagen har ramt den garvede politimand på stoltheden. Ingen skal komme og overfalde sagesløse kvinder i hans område.

- Det her kan jo ikke sammenlignes med to fulderikker, der slår løs på hinanden i Sct. Hansgade. Det rører ikke én på samme måde. Men at for eksempel en ældre dame på 96 skal slæbe sig hjem med sin rollator og sparkes helt umotiveret undervejs, det kan jeg ikke have, siger Jan Fischer.

Han har opsøgt alle mulige steder, hvor det kunne tænkes, at gerningsmanden gemte sig, eller der kunne være overvågningsbilleder til at identificere ham med.

Her og der og alle vegne i Ringsted og Benløse har han givet folk sit nummer med instrukser om at ringe ham op, selv midt om natten, hvis de fik øje på en mand, der passede til signalementet. Så meget ville Jan Fischer bare have fat i overfaldsmanden.

- Det er ikke altid, beredskabet har ressourcer til at fare til Ringsted. Der kunne være en køretid, det kunne give problemer. Derfor gav jeg folk mit nummer. Jeg nåede ikke at få nogle opkald, heller ikke om natten. Irriterende, for jeg havde taget ham, hvis jeg havde fået opkaldet, erklærer Jan Fischer i en tone, der godt nok lyder træt, men så man ikke er i tvivl om, at han mener det.

Nu blev det så kolleger i Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi, der pågreb den mistænkte, og det er helt fint.

Det vigtigste for Jan Fischer har hele tiden været at få stoppet overfald på sagesløse mennesker i almindelighed og hans hjemby i særdeleshed.

- Jeg er faktisk lettet. Selv om jeg er dødtræt, synes jeg, det er hele indsatsen værd, absolut ikke kun for mig, men for hele området, sagde Jan Fischer efter blot et par timers søvn lørdag.

