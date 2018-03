Sengespinderiet åbner i Sct. Bendtsgade

Sengespinderiet etablerede lager og kontor i et lokale i Nordcentret, men de tre indehavere ville gerne have et butikslokale, hvor de kunne udstille senge, bunde og sengerammer.

- Der var ledige lokaler i Sct. Bendtsgade 4, så vi besluttede os for at åbne butikken her. Vi beholder lokalerne i Nordcentret til lager, så det er en udvidelse af virksomheden. Vi er jo fra Ringsted, så for os var det vigtigt at finde et egne lokale i byen. Vi har fået en stor kundekreds i Jylland og på Fyn, så vi har planer om at åbne flere butikker. Faktisk regner vi med at åbne en butik i Middelfart området i løbet af 2018, erklærer Jerry Foroghi med entusiasme i stemmen.