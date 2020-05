Se billedserie Jeanette Clausen, Bailine, er ved at hænge elastikker til tørre. Der er rigtig mange elastikker, som skal vaskes hver dag. Foto: Bodil Pinholt

Selvstændig: Jeg dur ikke til at gå hjemme

Ringsted - 13. maj 2020 kl. 08:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der går en del tid med rengøring, vask og afspritning hos Bailine på Nørretorv i Ringsted, og alligevel er Jeanette Clausen glad for at være i gang igen.

- Det har været lidt hårdt, men det er godt at komme i gang, siger Jeanette Clausen, ejer af Bailine Ringsted.

Bailine tilbyder muskelbehandling med elektroder. Det strammer op og former figuren. En sideeffekt er, at det også kan være smertelindrende.

Mange kunder var ivrige for at komme i gang. Flere har berettet om coronadeller.

Klinikken kunne egentlig godt være åbnet igen for over 14 dage siden, men hovedkontoret besluttede af lave en fælles åbning af alle klinikker.

- Vi brugte de 14 dage til at komme helt på plads, oplyser Jeanette Clausen.

Der bliver sprittet af og vasket imellem hver kunde. Der mange elastikker, som skal vaskes samt ledninger og pads, der skal sprittes af.

Desuden bliver der skiftet lagen og tæppe, som vaskes efter hver enkelt kunde.

Det giver en ret stor mængde vasketøj. Før corona tog kunderne selv et lagen med, men det går ikke længere. Nu sørger Bailine for rene lagner, og de bliver vasket efter forskrifterne på 60 grader. Det tager alt sammen tid.

- Vi har i forvejen haft en rimelig høj hygiejne, slår Jeanette Clausen fast.

Efter den første uge på klinikken, synes hun allerede at have fundet nye rutiner, men hun kan ikke nå det antal kunder, som hun havde før corona.

- Kunderne er simpelthen så forstående og bakker op om de tiltag, fortæller Jeanette Clausen.

Klinikken har også en infrarød sauna, og den er ikke oppe at køre endnu. Den er af træ, så den kan ikke sprittes af. Derfor er den ikke i brug.

Der er ellers mange, som gerne vil prøve saunaen, og de er nu skrevet på venteliste.

Inden genåbningen forrige mandag var Jeanette Clausen spændt på, om folk turde komme i klinikken. Det gør de fleste. Nogle vælger at vente, og det respekterer Jeanette Clausen fuldt ud.

Mange »gamle« kunder har bestilt tid, og der er også mange nye, som er skrevet op til prøvebehandling.

Foråret er altid den travleste tid på klinikken, fordi vi går en tid i møde, hvor folk skal have mindre tøj på. Foråret plejer også at være festsæson, og så kommer mange og bliver strammet lidt op, inden de trækker i festtøjet.

Festsæsonen er rykket, men det er foråret ikke.

- Mange siger. Nu kan vi ikke komme på ferie, så vil jeg gøre noget godt for mig selv, beretter Jeanette Clausen.

Jeanette Clausen planlægger ikke selv længere sammenhængende ferie, men vil tage nogle dage ind imellem. Ellers vil hun være i klinikken.

Jeanette Clausen gik hjemme i syv uger, og det var hårdt. Først troede hun, at det kun skulle være to uger, og hun fik ordnet alt det praktiske hjemme.

Hun fik lidt af en nedtur, da det blev udsat.

- Jeg dur ikke til at gå hjemme. Man blive lad og doven, mener Jeanette Clausen, der samtidig beretter, at hun var ved at få pip.

Tiden hjemme har Jeanette Clausen også brugt på sine to drenge, som hun har hjemmeundervist. Efter dette, står det nu klart for hende, hvorfor hun ikke blev lærer.

Jeanette Clausen mærker, at folk er ved at live lidt op igen og tør nogle ting igen.

- Men vi skal stadig passe på, advarer hun.

Hun gør sit til, at vi kommer bedst muligt ud på den anden side og følger alle regeringens retningslinjer.

Under lukningen har Jeanette Clausen løbende haft kontakt til sine kunder vis sms og mail.

- Man får hurtigt et bånd til sine kunder. Jeg har flere, som kommer to til fire gange om ugen, fortæller Jeanette Clausen.

De fleste kommer for at blive strammet op og tabe sig, og nogle bliver ved, fordi de mærker, at behandlingen også er godt for ryg og ben.

Der har været efterspørgsel på smertebehandlinger under coronalukningen, men Bailine hører ikke ind under kategorien sundhedsfaglig behandling, og har været nødsaget til at holde lukket.

Nu er det altså muligt at komme til igen, uanset formålet med behandlingen.