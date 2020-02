Rektor på Midtsjællands Gymnasium Lene Eilertsen er medarrangør af to nye kurser for unge med angst og depression i samarbejde med Ringsted Kommune. Foto: Thomas Olsen

Selvhjælpskursus mindsker angst og giver bedre trivsel

Ringsted - 07. februar 2020

Selvhjælpskurset »Lær at tackle angst og depression - for unge«, som har været udbudt i Ringsted Kommune siden 2018, har betydelige positive effekter på 15-25-årige, der har angst og depression.

Det viser første del af en ny effektevaluering, der er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed med deltagelse af 483 unge.

Mindre angst, mindre depression, bedre søvn, øget trivsel og bedre livskvalitet er blot nogle af de positive forandringer, som 15-25-årige med angst eller depression kan opnå på ungeforløbet.

Indsatsen er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning og afprøvet i samarbejde med forvaltninger og enheder i 39 kommuner.

- I Ringsted Kommune har vi haft tilbuddet siden 2018. De første hold indgår som en del af den landsdækkende evaluering fra Komiteen for Sundhedsoplysning. Det er særdeles positivt, at evalueringen viser gode resultater. Muligheden for at deltage på et kursus ledet af kompetente instruktører og sammen med andre i samme situation kan være et rigtig godt redskab til selvhjælp for unge mennesker med symptomer på angst og depression, siger projektleder i Ringsted Kommune Josephine Biessy i en pressemeddelelse.

Fakta Første del af effektevalueringen viser blandt andet følgende positive effekter hos kursisterne:



Reduktion af symptomer på angst.

Reduktion af symptomer på depression.

Øget trivsel og mestring.

Bedre søvnkvalitet.

Øget tro på egne evner på tre områder: Troen på at kunne håndtere symptomer på angst og depression, troen på emotionel støtte fra omgivelserne og troen på personlig kontrol.

Reduktion af fysiske symptomer, der har en psykisk årsag.

76 procent af kursisterne er desuden tilfredse eller meget tilfredse med kurset, og 76 procent vil anbefale kurset til andre med angst og depression.

Resultaterne er baseret på en måling blandt 483 unge i 39 kommuner før, lige efter og fem måneder efter kurset.

Anden del af evalueringen, som offentliggøres i 2020, undersøger indsatsens effekt på de unges uddannelse og job.

To kurser i 2020 Lene Eilertsen, Rektor på MSG Ringsted og Susanne K. Larsen, Koordinator for lær at tackle angst og depression i Sundhed og Træning i Ringsted Kommune, samarbejder i et pilotprojekt om afvikling af to kurser i 2020.

- Det er vigtigt, at unge mennesker med angst og depression kan mødes i forum med andre unge, som tidligere har haft det svært. Et rum hvor de kan tale om og hjælpe hinanden med de udfordringer, som gør livet svært og hvorledes man kan arbejde med at få det bedre. At kurset afvikles på MSG håber jeg også gør det overskueligt for unge med angst og depression, som dagligt færdes i Campus Ringsted, at deltage, siger Lene Eilertsen.

Det første kursus begynder i uge 9 og tilmelding kan ske til koordinatoren på telefon 22 76 26 90.