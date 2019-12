Foto: Hans-Jørgen Johansen

Seks borgere: Sådan er Ringsteds nytårsønsker

Vi har spurgt seks Ringstedborgere, hvad de som det første, ville gribe fat i, hvis de var politikere i byrådet.

Ringsted - 28. december 2019 kl. 05:55 Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Torvet, parkeringsforhold, vejarbejde og sundhedsområdet. Sådan lyder det fra seks borgere, når det kommer til ønsker for det nye år. Alt sammen er nemlig noget politikerne godt må kigge nærmere på snart, for ifølge borgerne lider byen og kommunen under netop disse, men der er også en enkelt borger eller to, der er fuldt ud tilfreds med at bo i vores by.





Fie Fredslund Thomsen, 24 år, pædagog - Det er ret vigtigt, at der kommer nogle flere almene boliger i Ringsted. Vi taler familie- eller ungdomsboliger, der er til at betale for almindelige mennesker. - På et tidspunkt ledte jeg selv efter en lejelejlighed til en pris, der var til at betale, men jeg fandt aldrig nogen. Jeg fik så en kæreste, hvis lejlighed jeg flyttede ind, men havde jeg ikke haft den mulighed, havde jeg aldrig fundet noget på egen hånd. Det er alt for dyrt.





Katarina Høst, 25 år, pædagog - Jeg ønsker mig mindre vejarbejde. Det er til at blive sindssyg af alle de lukkede veje i midtbyen, for man kan ikke køre nogen steder hen, og hvis folk skal besøge dig, ved man aldrig, om de kan komme hertil. Og hvis de endelig når at komme hertil, ved man ikke, hvor de skal parkere henne. - I alle de år jeg har boet i Ringsted, har der ikke været et tidspunkt uden vejarbejde. Det kunne være rart, hvis man snart kunne gøre sig færdig, for det ville være rart, hvis der snart kom lidt mere liv i byen.





Kirsten Endahl, 67 år, pensionist - Jeg kan sagtens finde rundt i byen, for jeg har boet her i årevis, men jeg ved ikke, om udefrakommende oplever det samme. Dårlige parkeringsforhold og et torveprojekt, der ikke gik efter planen, forvirrer meget, og så er det ærgerligt, at så mange butikker må dreje nøglen om. - Jeg tror, outlettet og Ringstedet (shoppingcenter, red.) er årsagen til det fattige handelsliv i midtbyen, og så tror jeg faktisk, at mange også kører til andre byer som Roskilde, Slagelse eller Køge. Det er for dårligt, at Ringsted ikke kan løfte den opgave. Jeg synes, vi skal værne om vores by.





Vagn Jensen, 82 år, pensionist - Jeg synes, Ringsted er en god by, selvom jeg ikke er indfødt. Jeg har dog boet her siden 1968, da vi flyttede hertil fra Amager, så lidt kender jeg da til den. - Jeg synes ikke byen har ændret sig så meget, men jeg er ærgerlig over, at alle specialbutikkerne er væk. Vi kunne godt bruge en slagter eller fiskehandler. Man skulle lave nogle torvemarkeder, men det gider folk ikke mere. De vil hellere i supermarkedet for at få den rigtige pris. - Folk snakker meget om parkeringsforhold, men dem har jeg aldrig skænket en tanke. Min kone og jeg spadserer altid rundt og lader bilen stå hjemme.





Bent Jørgensen, 70 år, pensionist - Ringsted har helt klare udfordringer på sundhedsområdet. Jeg er stærkt utilfreds med, at kommunen får nedlagt lægevagten og laboratoriet til blodprøvetagninger og scanninger. - Blodprøvetagningen er vigtig at bibeholde, for der 100 mennesker, der hver dag bruger det. Problemet er, at de ældre og børnefamilierne skal hele vejen til Slagelse og Køge for at få taget en blodprøve. De har godt nok har lovet at bevare det, men jeg er ikke sikker på, at det kommer til at ske. - Jeg vil se det, før jeg tror på det, men det er så vigtigt, også for kommunens omdømme blandt folk, der tænker, de skal flytte til byen.





Sabrina Dahlsøe, 32 år - Jeg har boet her i fem år og aldrig oplevet problemer. Jeg tror nærmere, jeg har oplevet gode ting. - I begyndelsen var jeg godt nok overrasket over, at der røg en masse parkeringspladser på Torvet, men som børnefamilie har det faktisk gavnet os. Det er lidt mere hyggeligt at komme herop og gå rundt. - En anden gode er, at Ringsted for nogle år siden, sagde nej tak til at modtage flere indvandrere. Man skal hjælpe folk og tage imod, men der skal også være begrænsninger og et loft, for hvis det er sat for højt, kan det påvirke dem, der har allerede bor her.