Sekretariatschef: Klagen er en storm i et glas vand

Der er ingen fare på færde for de erhvervsdrivende organisationer i det lokale naturråd, fastslår Thorkild Lauridsen, centerchef i Plan og Miljø i Faxe Kommune, der er sekretariatskommune for naturrådet.

Han er i øjeblikket ved at udfærdige et svar på en klage over rådets medlemssammensætning, som er kommet fra Dansk Skovforening og Landbrug og Fødevarer.

- Man kan slet ikke bruge et flertal til noget. Det lokale naturråd har ingen magtbeføjelser, og der skal ikke holdes afstemninger. Det er ikke et forum af den type, hvor flertallet bestemmer, siger han som svar på erhvervsorganisationernes bange anelser.

Det officielle og skriftlige svar på den indkomne klage er dog ikke færdigbehandlet endnu, fordi der er mange parter i det tværkommunale arbejde, som skal inddrages.

Thorkild Lauridsen henviser til, at naturrådets rolle er at give sit besyv med, når Grønt Danmarkskort skal tegnes og assistere kommunerne med at skabe mere sammenhængende natur og udarbejde nye kommunalplaner. Det har smittet af på rekrutteringen af medlemmer.

- Vi har kigget på intentionen med rådets arbejde og har ønsket at nå bredt ud og få flest mulige idéer og forslag med. Derfor har vi taget alle med i rådet, som gerne vil deltage. Nogle foreninger er meget små, men har stor viden inden for et smalt felt, siger han og nævner Holmegaard Mose Komiteen som eksempel.

Hen fortæller, at sekretariatets hensigt har været at få belyst de forskellige naturinteresser mest muligt, og at det i sidste ende er de enkelte byråd, som skal træffe afgørelser. Først der kommer afstemninger på tale.