Sekretær forfremmes til leder

Ringsted - 15. december 2017

Ved årsskiftet overtager Eva Huniche styringen af LOF Ringsted, hvor hun har fungeret som skolesekretær siden marts 2017.

Det skyldes, at skoleleder Michael Lauritsen har fået nyt job som arrangements- og rejsechef i Oplysningsforbundet DEO's sekretariat i København. Her skal han koordinere rejser og arrangementer og være en del af organisationsudviklingen.

- Det er nogle udfordringer, som jeg ikke kunne sige nej til, siger Michael Lauritsen, der kun nåede at være leder for LOF Ringsted i et år.

Han får kortere til arbejde, og det har også spillet ind i beslutningen.

- Jeg har været glad for samarbejdet med bestyrelsen, underviserne og Eva Huniche om både at stabilisere LOF efter en lidt urolig tid og introducere nye ideer og nyt kontor. Heldigvis har Eva indvilget i at overtage rattet, så jeg ved, at jeg efterlader LOF med en kompetent, idérig og venlig skoleleder, siger Michael Lauritsen.

Eva Huniche har erfaring som både skolesekretær og konstitueret skoleleder i LOF Kalundborg, siden 2009.

Hun glæder sig til udfordringen, og medbringer udover erfaring en mængde ideer og kontakter til arbejdet i Ringsted.

- Jeg ser frem til at give alle voksne i Ringsted og omegn gode LOF-oplevelser i aftenskoleregi. Brugerne får mulighed for at dykke dybere ned i et emne inden for blandt andet politik, historie og sundhed både på det mentale og fysiske plan, påpeger den kommende LOF-leder Eva Huniche i en pressemeddelelse.

Hun har de seneste otte år har arbejdet hos LOF i Kalundborg og siden begyndelsen af 2017 hos LOF i Ringsted.

LOF-formand Jannie Sauer er også både vemodig og fortrøstningsfuld.

- Det er vemodigt, at vi allerede nu skal sige farvel til vores skoleleder. Vi har været meget glade for Michael Lauritsen, som har tilført LOF Ringsted mange nye ting. Han har lige fra sin første arbejdsdag lyttet til bestyrelsens ønsker og opfyldt mange af disse. Vi vil komme til at savne hans positive og lattermilde væsen, siger LOF-formanden.

Hun er overbevist om, at Eva Huniche er den rette til at overtage skolelederjobbet og styre kontoret i Sct. Hansgade i Ringsted.

- Eva Huniche har tidligere været skoleleder i Kalundborg, og vi ved, at hun løste den opgave flot. Vi er sikre på, at LOF Ringsted i det nye år vil udbyde mange spændende ting, tilføjer Jannie Sauer.

