Se video og billeder af en sjælden udsigt: Ikonisk vandtårn står endelig uden vejrhane

En ordentlig moppedreng af et stykke jern med blykugle har i flere årtier siddet på toppen af Ringsteds kendte vartegn. Nu er den kommet ned i tredje forsøg og på weekendovertid.

Ringsted - 21. marts 2020 Af Anne Wandahl

Vinden driller arbejdet med Ringsteds historiske vandtårn. Øhhhh, har vi ikke læst den overskrift før på sn.dk? Jo, men det her er version 2 og 3. Version 1 skete for hele 11 dage siden, da det var den oprindelige dato for nedtagningen af det 104 år gamle tårns store vejrhane.

Den skulle løftes ned fra 40 meters højde med en kæmpekran. Men vindstyrker på 20 sekundmeter oppe på tårnets tagtop gjorde kort proces tirsdag den 10. marts. Det er for farligt at fjerne 3 meter høje og 1,20 meter brede vejrhaner af jern og bly, når mandskabet er nødt til klamre sig til stilladset, og liftkurven på kranen svinger fra side til side som en krabbekutter i søgang – cirka.

Kraner hænger ikke på træerne. De hænger over høje arbejdsopgaver andre steder i Danmark, for så mange er der heller ikke af dem. Så tårntagets totalentreprenør, tømrerfirma Lars Printz, og mandskabet fra stilladsfirmaet Danscaff kunne den regnfulde og grå blæsetirsdag ikke gøre andet end at sige øv og øv.

Vinden driller vandtårnets vejrhane, version 2: I går, fredag den 20. marts klokken lidt i 14, stod 2 kæmpekraner fra Ringsted Liftudlejning klar til hejs ved vandtårnet. I de 10 dage siden sidst, har stilladsbossen Kasper Clark og hans folk bygget stilladset rundt om tårnet de sidste cirka 14 meter på fra tagrenden til vejrhanens fod. Den ene hidkaldte kran var til arbejdet med at hejse den vejrbidte hane ned. Den anden kran en ekstra hånd – så at sige – og en super platform til at tage fotografiapparat og videokamera med op i for at forevige den sjældne begivenhed. Det er cirka 60 år siden, det gamle tårn fik sit røde og nu vandskadede tag og vejrhane.

Tilmed skinnede solen fredag endda så fint og næsten lunt, at rigspolitichef Thorkild Fogde få timer før var på national-tv for at tale dunder til danskerne på politiets særlige venlige, men bestemte måde. Og dermed for at få folk til at adlyde myndighedernes ordrer om at begrænse spredning af coronavirus ved at holde passende afstand til hinanden og lade være med at forsamle sig mere end 10 personer. Heller ikke udenfor. Rundt om Ringsteds rundetårn stod der tilskuere, men ikke over 10 og alle i behørig afstand fra hinanden. Og blev vidner til, hvordan vinden drillede igen. Efter flere ture op og ned på tårnet med stilladsets elevator skiftede optimisme i solskinnet til hovedrysten. - Vi har målt 19 sekundmeter deroppe. Det må være, fordi tårnet står på en bakketop, for jeg tjekkede DMI, der siger, at det vil blæse op til 13 sekundmeter i dag, lød det fra stilladssjakbajds Kasper Clark. Så var gode råd rådne, ligesom dele af tårntagets træværk, som er hele årsagen til hele hejseværkets hurlumhej.

- Men kan vi så ikke møde klokken 4 mandag morgen, for det blæser aldrig sent om aftenen eller sidst på natten, lød det kækt fra en af hans medarbejdere, der øjnede en risiko for at lørdagsfridagen i dag røg en tur.

- I så fald er det åbenbart et utroligt unikt tårn, for vi målte 20 sekundmeter forleden morgen klokken 8, svarede Kasper Clark.

Vinden drillede vandtårnets vejrhane – version 3 Det ER et utroligt unikt tårn, men af historiske grunde. Det er også derfor, at ejeren, Ringsted Forsyning, bruger over to millioner kroner på en gennemgribende renovering af taget, selv om tårnet blev taget ud af vandforsyningen for flere år siden og kun er til pynt. Det er en del af udbuddet, at Lars Printz og hans underleverandører skal være færdige med opgaven til juni 2020.

Det er nu ikke kun derfor, at risikoen for at få inddraget lørdagsfridagen i dag pludselig blev reel.

- Vejrhanen SKAL ned. Vi kan ikke overdække taget, når hanen sidder der, og vi kan ikke gå i gang med at rykke taget ned, før det er overdækket. Vi må se, om kranen kan komme i næste uge, for Ringsted Lift kører normalt ikke om lørdagen, lød det fredag fra Michael Antoni, beregner i tømrerfirmaet Lars Printz A/S. Næste udfordring: På mandag kommer to håndværkere fra Jylland og skal pakke den øverste del af tårnet ind i krympeplast. Dem kan man ikke bare lige aflyse uden videre.

Derfor lovede liftfolket at stille lørdag morgen klokken 7. Farvel fridag til alle tårnets håndværkere, men goddag spændende og unik opgave i strålende sol.

Og goddag vejrhane.

Den kom ned i jordhøjde helt som den skulle i flere dele – selve hanen, dens blykuglefod og stangen, den ordentlige moppedreng er monteret på.

Nu er den kørt på lager hos totalentreprenøren.

