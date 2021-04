Se og prøv en kabinescooter

Per Jacobsen fra Ringsted Motor ser frem til at vise kabinescootere frem ved åbent hus på lørdag. Privatfoto Foto: Picasa

Ringsted - 14. april 2021 kl. 17:00 Kontakt redaktionen

Lørdag den 17. april kan interesserede se og prøvekøre de populære, eldrevne kabinescootere, når Ringsted Motor holder åbent hus.

- Med en Bach kabinescooter får føreren bevægelsesfrihed året rundt og kan let komme rundt, klare egne indkøb og ærinder, besøge venner og familie, tage på fisketur eller bare køre en tur ud i det blå - alt imens føreren sidder tørt og godt inden døre, fortæller indehaver Per Jacobsen, Ringsted Motor.

Ved arrangementet lørdag den 17. april klokken 10-15 vil der være rig mulighed for at se kabinescooterne på tæt hold, få en prøvetur og høre mere om modellerne. Ringsted Motor er autoriseret Bach-forhandler og serviceværksted og kan i år fejre 30 års jubilæum i forretningen.

De besøgende kane se kabinescooterne Bach delux 26 (3-hjulet) og Bach 27 (4-hjulet) tæt på og få en uforpligtende prøvetur, ligesom Per Jacobsen vil stå klar til at besvare spørgsmål. Der vil være kaffe på kanden og lidt godt til ganen.

- Med en kabinescooter får brugeren et trafiksikkert køretøj, som er ideelt til både kørsel i by og på land. Føreren vil blive selvstændig og få fuld mobilitet - uafhængigt af det omskiftelige, danske vejr, oplyser Per og supplerer med, at der ikke er krav om kørekort i 3-hjulet kabinescooter, hvis man er over 18 år.

Der er med andre ord mange, der vil kunne få stor glæde af en Bach delux 26, som kører 30 kilometer i timen.

Bach 27 HC har 4 hjul, kører 15 kilometer i timen, indregistreres som et handicapkøretøj og er godkendt til én person.

Den er særligt velegnet til folk med handicap eller nedsat mobilitet, som ønsker et stabilt og sikkert køretøj, så de fortsat kan komme rundt og have mulighed for at ordne ærinder, komme til læge eller besøge familien.

Både den 3- og 4-hjulede kabinescooter har 2 store sidedøre, der giver nem adgang til kabinen, og den lukkede, opvarmede kabine betyder, at køretøjet kan bruges året rundt uanset vejret. Bag førersædet er der mulighed for at have for eksempel indkøbsposer eller andet oppakning, ligesom det også er muligt at have en passager med.

Kabinescooterne er 100 procent elektriskog kan oplades for ganske få kroner i en almindelig stikkontakt, og den miljøvenlige og lydsvage kabinescooter kører langt på en opladning.

Den er billig i både vedligehold og forsikring, og når det kommer til parkering foregår det på fortovet eller ved cykelparkeringen på samme måde som en almindelig knallert.

På lørdag kan interesserede også høre mere om kampagnetilbuddet på en særlig udgave af Bach delux 26 i mørkerød, som sælges til en særlig favorabel pris

- Som noget særligt inkluderer tilbuddet en masse ekstraudstyr som for eksempel fartpilot, elvarme, bakkeassistent og et større batteri, fortæller Per, som håber at se mange til det kommende åbent hus.

Ringsted Motor ligger på Roskildevej 236 i Benløse.