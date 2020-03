Artiklen: Se liste: nye datoer for konfirmationer er fastsat

Se liste: nye datoer for konfirmationer er fastsat

Ringsted Sogn har arbejdet hurtigt oven på onsdagens beslutning blandt landets biskopper om at udskyde alle konfirmationer til efter pinse.

Torsdag formiddag har sognet offentliggjort nye konfirmationsdatoer for at give en hurtig afklaring for både familier og ansatte.