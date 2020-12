Se hvornår Sjælland lukker

Ifølge sn.dk's oplysninger har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et videomøde, der startede torsdag klokken 12.30, oplyst, at nedlukningen af de nye kommuner kommer til at gælde fra fredag klokken 16.00.

Det betyder, at kommunerne ikke nødvendigvis skal nå at at forberede hjemmeundervisning for skoleelever fredag morgen, men kan vente til mandag.