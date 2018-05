Se billedserie Ørslev Bypark er både for humør og muskler. Foto: Ulla Jensen

Se her: En bypark der kan fjerne rygsmerter

Ringsted - 06. maj 2018 kl. 19:44 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ørslev er en landsby, hvor man ikke sidder på hænderne. Man bruger dem i stedet til at hjælpe med at etablere en ny bypark. Når den står færdig, bruger man dem til at hænge i nogle af de redskaber, som er en del af byparken. Det er i hvert fald hensigten med Ørslev Bypark, som netop er blevet indviet med borgmester Henrik Hvidesten, som snoreklipper.

Parken, der ligger ved Ørslev Kulturcenter, indeholder både elementer, som kan bruges til fysiske aktiviteter og en grillplads.

Formand for Ørslev Landsbylaug Kjeld Kampp Rasmussen fremhævede under indvielsen lørdag, hvor meget plads, der egentligt er:

- Byparken vil fremover være en del af ét stort område på 30.000-40.000 kvadratmeter, hvoraf det meste selvfølgelig er fodboldbaner. Her er alle former for motion og kulturaktiviteter. Et kulturhus, foreningsfitness, et klubhus, boldbaner, og hvad det nu ellers rummer alt sammen.

- Vi er fantastisk glade for, at det har været muligt. Uanset alder, interesse, kondition og tidspunkt på året skulle der være muligheder for alle på det her område. Så det er bare med at komme i gang. Der er muskel-, konditions og specialtræning efter skade og meget mere. For eksempel vil det være gavnligt, hvis hofteopererede ældre mennesker, når de er færdig med deres strukturerede genoptræning, kommer herned og fortsætter, lød opfordringen.

Indehaver af firmaet Sundhed og Livsmod, der har lavet en redskaberne, hedder Birthe Kofoed. Hun fortalte, hvordan daglig brug kan fjerne ondt i kroppen:

- Der er både hverdagstræning og vedligeholdelsetræning - ja vi tager også gerne genoptræningsholdene, når de er færdige med den almindelige genoptræning. Og de får det bare meget bedre, sagde hun.

- Vi har lavet 50 af de her pladser i Danmark. Der er steder, hvor mændene først sidder og kommenterer konerne. Når de har gjort det to-tre gange, ender det med, at de går hen og siger: »Nå, vi behøver måske ikke have ondt i ryggen.« Næ, du kan såmænd bare gå hen og dreje lidt i den der hver dag. På den måde kan vi få kombineret træningen med, at vi har et godt liv, lød det fra Birthe Kofoed.

