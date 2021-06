Se billedserie Der manglede intet, da HF-studenterne fra 2.X på VUC i Ringsted slog sig løs og kørte studenterkørsel. Foto: Niels Nedergaard

Se festbillederne: HF-studenter på vild vogntur

Ringsted - 28. juni 2021

Der blev hverken sparet på alkoholen eller dansetrinene, da de nyudklækkede HF-studenter fra VUC mandag var på studenterkørsel.

What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Sådan lyder stroferne I Scarlet Pleasures populære titelsang fra filmen Druk, hvor man til sidst i filmen ser unge studenter optræde ude foran en studentervogn med huerne på.

Netop disse strofer synger HF-studenterne fra 2.X på VUC ihærdigt med på, da DAGBLADET mandag formiddag hopper ombord på vognen.

Man må da også i den grad sige, at de unge studenter har grund til at fejre succeserne og nyde livet. De seneste to har nemlig budt på en række nedture og skuffelser med den ene aflyste fredagscafé og fest efter den anden.

Men alt dette er »De smukke unge mennesker,« som Kim Larsen synger, tilsyneladende ligeglade med. I stedet hopper de, og danser på livet løs.

Skub, skub, skub til taget, brøler de, mens der ikke bliver sparet på hoppene, der får hele vognen til at gynge, så man næsten skulle tro, at man befandt sig i en båd.

- Skååååål! Bliver der råbt fra forreste række i vognen, hvor en af pigerne med den gule førertrøje har taget teten og sparket gang i festen. Med både fløjte og megafon får hun sine klassekammerater op i gear og med på festlighederne.

Der bliver heller ikke sparet på ølbongs, og der bliver bundet bajere i lange baner. Ved hvert eneste stop tager værten således turen ned gennem alle studenterne, mens den korte løbetur til sidst kulminerer med en god cider eller en øl, som skal tømmes med det samme.

Generelt er stemningen fantastisk. Det er længe siden, at man har oplevet de unge mennesker i så godt humør, og man kan virkelig mærke og føle, hvordan livsglæden stråler ud af dem. Solen står samtidig højt på himlen, og det er svært ikke at lade sig rive bare en smule med.

Med andre ord er det en forløsning, at de igen kan slå sig løs uden at skulle tænke over alle corona-restriktionerne.

Uforudsigeligt år Glæden er heller ikke til at tage fejl af, da DAGBLADET kort fanger Frederik Karl Gammelgaard Olsen, mens de andre kammerater råber og skriger i baggrunden.

For det har været et langt år, hvor ingen har kunnet forudsige, hvordan coronaen ville udvikle sig, og derfor er studenterne lykkelige over, at de nu kan køre studenterkørsel og få en god afslutning på det hele.

- Det er så vanvittigt fedt. Det er virkelig noget, vi alle har set frem til. Det har jo været nogle uforudsigelige år med corona, og det er bare fedt, at vi kan stå her i dag og fejre det, siger Frederik, inden han sætter et par ord på den svære tid under pandemien.

- Det har været svært, at man ikke har kunnet kompensere det hele med noget social kontakt. I stedet har man skullet sidde derhjemme, men vi er kommet igennem det, og vi står her i dag, så det er virkelig fedt, fortæller han.

- Hvor fulde skal I være på en skala fra 1-10?

- Vi skal være så fulde. Vi skal sprænge 10-tallet og skalaen. Det er oppe i en 12'er, råber Frederik, inden han skynder sig hen til sine venner.

Fra DAGBLADETs udsendte lyder et sidste »stort tillykke med huerne,« inden vi hopper af vognen, og sender studenterne alene videre i festlighederne.

Og som det til slut lyder over anlægget »Vi skal drikke hele natten lang - indtil den lyse morgen.« Netop dette skal også de have lov til i fred resten af mandagen.