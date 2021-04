Se billedserie Det er på denne 46882 kvadratmeter store grund, der ifølge ejendomsudvikleren Brian Schou får fem nye såkaldte boksbutikker i begyndelsen af 2022. Foto: Bodil Pinholt

Se de populære kædebutikker, der kommer til ny butiksarkade i sjællandsk by

Ringsted - 16. april 2021 kl. 16:02 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Danskerne elsker at handle i nogle af de store butikskæder, som findes i en række større byer landet over. Nu er flere nye kædebutikker på vej til en helt ny butiksarkade på Sjælland.

Vinkelsliber, svejsehjelm og kompressor. Gør-det-selv-mand/kvinden kan godt begynde at glæde sig til, at udvalget af værktøj og lignende bliver større i Ringsted. På samme måde kan den almindelige ringsted-borger se frem til, at man ikke nødvendigvis skal køre langt for at finde sig et nyt tv hjem til stuen.

Både detailkæden Harald Nyborg og elektronikkæden Elgiganten er nemlig på vej til Ringsted.

Det oplyser investoren, Brian Schou, der ejer selskabet K3 Ejendomme.

- Det er på plads nu. Derudover kommer Jysk og Sport 24. Det bliver godt. Der kommer mange nye arbejdspladser til kommunen, og vi bygger et flot byggeri, siger Brian Schou.

Går i gang i juni Der er tale om en ny butiksarkade, der er på vej ved Klosterparks Allé, hvor der i forvejen ligger to indkøbscentre. Nemlig Ringsted Outlet og RingStedet.

K3 Ejendomme overtog den 1. april en 46.782 kvadratmeter erhvervsgrund ved Klosterparks Allé, og i juni går selskabet i gang med at bygge første etape af butiksarkaden.

- Vi skal lige have byggetilladelse, siger ejendomsudvikleren til DAGBLADET Ringsted.

- Der kommer butikker til kommunen, som ikke er der i forvejen. Det trækker arbejdskraft og handel til, så man lægger handelen lokalt i stedet for at køre udenbys. Jeg er sikker på, at det bliver et kæmpe hit.

Der har været debat omkring trafikforholdene omkring Klosterparks Allé, men Brian Schou er slet ikke bekymret:

- Det har vi redegjort for. Der er masser af plads til at løse logistikken og trafikken ind og ud. Det,vi gør, er, at vi lægger al den tunge trafik nord for bygningen og laver en særskilt vej der, så let og tung trafik er skilt ad. Det bliver rigtig godt.

For at øge fremkommeligheden på erhvervsgrunden etableres to selvstændige veje, der ifølge oplægget skal hedde henholdsvis Klosterkrogen og Fragtvejen.

Intet trafikkaos Han ser heller ikke problemer generelt for trafikken til og fra hele området.

- Det er jeg slet ikke nervøs for, overhovedet ikke.

Du tror ikke, der bliver trafikkaos?

- Nej, det tror jeg ikke. Brian Schou fortæller, at der også er god interesse for etape 2:

- Der er forhandlinger i gang med forskellige butikker, så der skal nok komme flere butikker. Men jeg kan ikke løfte sløret for, hvem det er endnu, udover at det er kæder og koncepter, som ikke er i Ringsted i forvejen.

Brian Schou håber, at han gå i gang med etape 2 i 2022. Det vil dog kræve en ny lokalplan, pointerer han.