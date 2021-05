Se billedserie I en opvisningskamp lørdag formiddag tørnede Ringsted Idrætsforenings Veteranafdeling i fodbold sammen med det danske Krigsveteranlandshold. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se billederne: Sol, mål og det helt store checkhæfte: Veteraner tørnede sammen til RIF-dagen

Ringsted - 22. maj 2021

Solen stod højt på en næsten skyfri himmel lørdag formiddag, da den årlige RIF-dag løb af stablen på fodboldbanerne ved Ringsted Sportcenter på Tværallé. Her skulle der i år spilles fodbold til den helt store guldmedalje i form af en opvisningskamp mellem Ringsted Idrætsforenings Veteranafdeling i fodbold og det danske Krigsveteranlandshold. Formålet var at skrabe en masse penge ind til Krigsveteranlandsholdets arbejde med tidligere og nuværende udsendte i dansk krigstjeneste.

Kæmpestor respekt

Med til anledningen som gæstetaler var borgmester Henrik Hvidesten (V), der havde taget sin søn med og forberedt et helt særligt budskab:

- Jeg synes, at vi skylder de udsendte og tidligere udsendte en anerkendelse og kæmpestor respekt for det, de gør og har gjort, lød det fra borgmesteren over for DAGBLADET, inden han skulle holde sin tale før kampstart.

- Det er dem, som er med til at kæmpe for den frihed og fred, som vi kender i Danmark, også findes i andre steder i verden. Og så synes jeg, at det er fedt, når frivillige kræfter sætter noget i gang som det her. Det vil jeg rigtig gerne bakke op om, tilføjede borgmesteren, der så frem til en dag med masser af fodbold.

- Sådan en showkamp må gerne ende uafgjort, hvis du spørger mig. Til gengæld har jeg spillet på, at førsteholdet, som skal spille senere, vinder 3-0 i dag. De er jo tæt på at rykke op i Danmarksserien, sagde han med et smil på læben.

Efter sin tale overrakte borgmesteren en check på 65.000 kroner til Krigsveteranlandsholdet, som gavmildt var blevet skrabet sammen af diverse sponsorer til kampen.

Kickoff

Efter ét minuts stilhed til ære for de faldne soldater i dansk krigstjeneste fløjtede dommeren ellers kampen i gang. Nu skulle slaget slås på grønsværen. Krigsveteranerne, som var klædt i rødt og hvidt, satte sig hurtigt på både bold og spil og kunne gå til halvleg med en overbevisende 3-0-føring. I anden halvleg kom RIF-veteranerne, som var klædt i hvidt og rødt, bedre med i spillet med et par scoringer og store brændte chancer, der dog ikke var nok til at ændre på kampens slutresultat, som blev en 5-2-sejr til de danske krigsveteraner.

- Jeg synes, at det var en rigtig god kamp, hvor vi spillede lige op. Målscoren reflekterede ikke, at vi var oppe imod et rigtig godt hold, men det var supergodt at komme ud og spille lidt fodbold, sagde formanden for det danske Krigsveteranlandshold, Tommy Beitzel, som selv har været udsendt i Kuwait og Afghanistan, efter slutfløjt.

Men det var ikke kun sejren, der lunede. Anerkendelsen af krigsveteranerne fra Ringsted Idrætsforenings Veteranafdeling og de gavmilde sponsorer sad også lige, hvor den skulle, lød det fra formanden:

- For det første er det rigtig flot, og for det andet er vi sindssygt glade for det. Vi er afhængige af, at vi får de her donationer, og sådan en sum penge her gør, at vi kan afholde rigtig mange aktiviteter, der gør, at vi kan få de her krigsveteraner i spil og komme ud og få det her sammenhold. Vi er meget, meget taknemmelige for det.

Hvad betyder det for jer, at kunne mødes om fodbolden som krigsveteraner?

- Vi er ligesom tre grupper af veteraner, kan man sige; dem der stadig er tjenestegørende, dem der har fået et civilt job og så dem der er skadet; den synergi skaber en ro og noget struktur for dem, der er skadet, så man kan gro i nogle forskellige roller. Det kan være, man synes, fodbold er sjovt, men man kan måske være i tvivl om, man overhovedet kan overskue det. Der skaber vi ligesom den her base, hvor vi taler, som vi gør i forsvaret, strukturerer os, som vi gør i forsvaret, og bruger de samme redskaber, som vi gør i forsvaret, så på den måde får man ligesom mod på tingene og et fællesskab, hvor vi kan støtte op om hinanden, forklarede Tommy Beitzel.

Rundede lige op

Det var en træt men tilfreds Troels Kjær, som er ansvarlig for Ringsted Idrætsforenings Veteranafdeling samt arrangør af opvisningskampen, der forlod banen efter slutfløjt:

- Det var en fed kamp. Vi kommer til at hænge lidt, men de er lidt yngre end os, og det kan man godt se i nogle af situationerne, men jeg synes, det var en fed kamp og oplevelse, og jeg håber, at folk, der har været her, har hygget sig, sagde han, der besatte målmandsposten for RIF-veteranerne i første halvleg af kampen.

- Jeg synes absolut, at vi har sat det fokus, der skulle sættes med at ære vores krigsveteraner. Det er jeg fuldt ud tilfreds med, tilføjede Troels Kjær om arrangementet, hvor RIF-veteranerne også havde spyttet i til krigsveteranerne:

- Vi rundede lige op med de sidste 500 kroner her i klubbens veteranafdeling, så det blev 65.000 kroner. Jeg er så glad for, at de (Krigsveteranlandsholdet, red.) nu kan bruge de her penge til at tage på ture og være sammen om det. Det er så velfortjent, bemærkede Troels Kjær, mens RIF-dagen i krigsveteranernes tegn gik på hæld med en velfortjent forfriskning til ganen og en grillpølse til sulten.