Se billederne: Rekordstor fodboldskole

Ringsted - 05. august 2021

113 børn i alderen 7-14 år deltager i denne uge i den årlige fodboldskole i Benløse, og glæden er ikke til at tage fejl af hos de mange børn.

- Jaaaaaaaah, sådan!

Jubelbrølet kommer fra børnene, da bolden sparkes i nettet. Glæden stråler ud af de 113 børn, der i denne uge deltager i DGI's årlige fodboldskole i Benløse, og man forstår dem godt.

De solbeskinnede baner ved Benløse Hallen lægger nemlig græstæppe til en masse gode dueller med bolden. Konkurrencegenet kan mærkes hos børnene, men der er aldrig en bidsk stemning, da DAGBLADET onsdag eftermiddag besøger den lokale fodboldklub.

I stedet er der smil og high fives i lange baner, og man fornemmer virkelig, at børnene nyder at være i selskab med hinanden og samtidig rende rundt inde på grønsværen.

Bag hele arrangementet står Benløse IF Fodbold Ungdom i samarbejde med DGI, og hos fodboldklubben priser man sig lykkelige over, at så mange børn har valgt at være en del af fodboldskolen i år.

- Det er helt fantastisk. Det er en masse glade unge, der render rundt og får en masse gode fodboldoplevelser, men også en masse gode kammeratskaber, så det er fantastisk at se, siger Mads Rathje Andersen, der er leder af fodboldskolen samt formand i klubben.

Rekordstor fodboldskole

Det er langt fra første gang, at Benløse afholder en fodboldskole, men selvom klubben har flere år på bagen som arrangør, er det alligevel noget specielt i år.

Faktisk er det strømmet til med tilmeldinger, at det er en rekordstor fodboldskole denne sommer, og netop dette skaber en grobund for en øget aktivitet fremadrettet i klubben.

- I år har vi 113, der er med, og sidste år havde vi omkring 80, så det er en stor fremgang. Vi er lidt overvældede over, at der er så mange, som har lyst til at være med, men det må være et tegn på, at vi gør det rigtige, forklarer Mads Rathje Andersen inden han tilføjer:

- Det betyder også, at vi gør opmærksomme på os selv som klub, men det betyder også, at vi skaber et godt fundament for at spille fodbold i Benløse, og det her er en sjov måde at gøre det på, lyder det fra en glad formand.

Tilbage på græsset kæmpes der fortsat livligt efter at lave den gode detalje og snøre holdkammeraterne eller lave det perfekte spark, så bolden i sidste ender sidder lige i krydset og får netmaskerne til at blafre. Og glæden - den er stadig til at få øje på, da vi forlader anlægget.

Ud over de mange børn deltager også 17 trænere og ledere, der alle er med til at igangsætte aktiviteterne. Fodboldskolen i Benløse afvikles til og med fredag.