Se billedserie Rektor Lene Eilertsen overrakte elevernes eksamensbevis. Foto: Thomas Olsen

Se billederne: Gymnasieelever dimmiterede med bravour

Ringsted - 26. juni 2021 kl. 15:17 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Der var både stående klapsalver, smil og glade dage og ikke mindst musikalske indslag, da de nykårede studenter dimitterede fra Midtsjællands Gymnasium lørdag formiddag.

Eleverne kunne ud over at have huen på hovedet glæde sig over, at de fik lov at fejre den store dag i fællesskab med deres familier på skolen. Dette har ellers ikke været muligt i de sidste to år som en konsekvens af coronapandemien, der satte en stopper for alle festlighederne.

Netop coronapandemien var også et af de helt store temaer, da rektor Lene Eilertsen indtog talerstolen for at sende et par venlige hilsner med på vejen til de nu afgående gymnasieelever. Rektoren lagde blandt andet stor vægt på elevernes måde at håndtere en svær tid uden gymnasiefester, fredagscafeer og andre sociale arrangementer i løbet af det seneste halvandet års tid.

- Jeg synes I skal være stolte over, hvordan I har håndteret restriktioner og afsavn, og forhåbentlig kan det være en slags trøst at tænke på, at I med jeres afsavn har bidraget til, at vi som samfund er kommet igennem denne pandemi-tid forholdsvis skånsomt, lød det blandt andet fra rektoren.

Reference til Gud og historien

Der var også plads til at gå en tur i tidsmaskinen og skrue tiden tilbage til 200 år før vores tidsregning. Her flettede Lene Eilertsen således en sammenkobling til det faktum at gå fra krise til glæde, eller gå fra Helvede til Himmel, som en jødisk legende ved navn "Legenden om de lange skeer," engang skrev.

Netop situationen med at gå fra Helvede til Himmel og komme ud af en krise er, hvad de nykårede studenter har gennemgået i løbet af det seneste år med coronapandemien, der til sidst endte lykkeligt med en stor fejring uden en masse restriktioner.

- I er lykkedes med at bruge de lange skeer i klasserne og har hjulpet hinanden med at knytte knuderne sammen og styrke jeres gymnasielivstæppe. Årets gallafest viste, at I ville fællesskabet og relationerne i klasserne og mellem klasserne. I tog opgaven på jer, da vi beskrev rammerne for årets gallafest, og jeg er virkelig stolt af jer, fordi I lykkedes med at skabe en fest for afgangsklasserne med ankomster, lanciers, nomineringer, taler og masser af sodavand, sagde rektoren med et stort smil på læberne.

I alt dimitterede 105 studenter fra Midtsjællands Gymnasium.