Se billedserie Der ligger masser af spændstighed og kraft bag, når svømmerne springer fra land. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: 325 børn og unge svømmede sig tilbage til normalen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: 325 børn og unge svømmede sig tilbage til normalen

Ringsted - 20. september 2021 kl. 11:35 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

Ringsted: Lørdag og søndag vendte 325 svømmere fra 12 klubber på Sjælland og Bornholm tilbage til en normal, de havde savnet. De kunne nemlig igen samles til svømmestævne, hvilket de gjorde i Ringsted Svømmeland. Det første store stævne efter genåbningen af landet.

Svømmehallen var tæt pakket, og hver gang svømmernes hoveder brød op over overfladen, lød intense råb fra holdkammeraterne, der heppede flittigt.

- Det er fedt at se glade svømmere og at være tilbage til normalen uden begrænsninger. Jeg har savnet stemningen. Og svømmerne har higet efter at komme tilbage og spurgt; »hvornår kan vi komme svømme i hallen igen?«, siger formand for Ringsted Svømmeklub og stævneleder Martin Anker.

Under coronanedlukningen af samfundet måtte kun de bedste svømmere fra hver klub benytte svømmehallens vand til at træne i. I Ringsted drejede det sig om tre styks. Det fik nogle af klubbens andre 65 konkurrencesvømmere til at tænke kreativt.

- De andre har tørtrænet på land, og nogen købte våddragter og trænede i havvand og i Haraldsted Sø. Det er jo bredden, der er vigtig for at holde klubben kørende, men man kan godt se, at de ikke har trænet fuld gas i halvandet år, siger Martin Anker.

Det sidste halvandet års svære betingelser afholdt dog ikke adskillige svømmere fra at sætte personlig rekord til weekendens stævne, der havde deltagelse af svømmere fra årgangene mellem 1998 og 2013 samt omtrent 100 frivillige.

- Sådan et stævne er ikke muligt uden frivillig forældrehjælp, så stor tak til dem, siger Martin Anker og bemærker, at hans frygt for at miste sponsorer efter halvandet års kamp mod coronavirus blev gjort til skamme.