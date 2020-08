Højst usædvanligt kan man nu langt henne i august måned tale om årets første konfirmander. Her er fire af de fem fra den første konfirmationsweekend i år 2020 blandt sognene i Ringsted Kommune. Fra venstre: Victor Dec Hemmingsen, Toke Luka Stange Sommer, Annika Lindved Turner og David Grønborg Kristensen. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Se billeder: Jubii, endelig kom den store men lille konfirmationsdag

De 5 var ud af et hold på 21 hos sognepræst Lars Storm Kristensen, men på grund af den lede virus er holdet spredt ud over flere konfirmationsdage.

Lars Storm Kristensen holdt en tale til de unge om deres tid og oplevelser sammen til konfirmationsforberedelsen, om at huske at elske Gud, sine medmennesker og sig selv lige meget og huske at de alle er noget særligt i sig selv, præcis som de er.