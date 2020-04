Mogens Larsen ved statuen af Valdemar den Store, der var medvirkende til, at Knud Lavard blev helgenkåret.

Sct. Knudsgildet minder om Ringsted som kongeby

Historien om mordet på Knud Lavard bliver holdt i live, selv om det skete for 889 år siden. Det sørger blandt andet Sct. Knudsgilde i Ringsted for, som i nyere tid har eksisteret siden 2003.

Gildet har også til formål at udbrede kendskabet til Ringsted og midtsjællands betydning i Danmarks Middelalderhistorie.

Gildets historie går helt tilbage til omkring Knud Lavards helgenkåring. Sct. Knudsgildet blev etableret på initiativ af Knud Lavards søn Valdemar den Store, som gerne ville ære sin far.

Derfor arbejdede Valdemar tillige med sin fætter Svend Grathe på at få Knud Lavards jordiske rester op på højalteret i klosterkirken i Ringsted og dermed få Knud Lavard ophøjet til helgen.

Efter mordet mente mange, at der skete undere ved Knud Lavards grav i Haraldsted.

Det var dog først i 1169, at pave Alexander den 3. gav grønt lyd til at helgenkåre Knud Lavard.

Datoen for helgenkåringen blev sat til den 25. juni 1170. Kongen bestemte, at Bendts Kirke skulle indvies samme dag og Valdemars søn, Knud, blev samtidig kronet til konge.

- Det var der nok ingen tvivl om, når Valdemar havde valgt, at det skulle være Ringsted.

Ringsted var ikke uden betydning på den tid, idet den også landstingsby, og så var det her Knud Lavard døde.

Der sendte Valdemar den Store et brev til Godtlandsfarende om at gildet i Ringsted skal være modergilde, hvilket betød at andre gilder skulle sende penge til gildet i Ringsted.