Se billedserie Når skolerne har hygiejneforanstaltningerne på plads, vil de genåbne for elever i 0.-5. klasse. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Sct. Josephs Skole vil undervise i telte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sct. Josephs Skole vil undervise i telte

Ringsted - 11. april 2020 kl. 12:28 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har fire store telte, som vi vil prøve slå op i skolegården, og så vil en del af undervisningen foregå derfra, mens nogle kan være udenfor og resten kan være ude i byen.

Læs også: Mange nye rutiner skal på plads i dagtilbud og skoler

Sådan fortæller skoleleder på Sct. Josephs Skole i Ringsted Thøger Ottosen.

Udmeldingen om skolestart efter påske først på ugen har givet skolelederen på privatskolen ekstra hovedbrud. Der skal arbejdes stenhårdt for at gøre skolen klar til at modtage elever på inden for de rammer, Undervisningsministeriet har udstukket.

Ikke ind på skolen Det er ikke lige nemt. Der skal være fire kvadratmeter per elev, der skal vaskes hænder tidligt og silde, og håndsprit skal kunne flyde i stride strømme.

Fakta Fra tidligst den 15. april genåbner følgende:

Dagtilbud, grundskole og sfo’er fra 0. til 5. klasse.

Specialskoler og de ældste klasser i gymnasier-og hf.

Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år og tekniske eux-elever på sidste år af deres uddannelse for gymnasiale fag.

AMU-certifikatkurser.

I Ringsted Kommune genåbner de kommunale skoler og sfo’er for 0. til 5. klasse mandag den 20. april.

Fri- og privatskoler i Ringsted Kommune følger ifølge DAGBLADET’s oplysninger med få undtagelser Ringsted Kommunes dato for genåbning,

Kilde: Sundhedsministeriet, Ringsted Kommune og friskoler i Ringsted Kommune.

Men der er allerede ved at være styr på det. Skolen går efter at undervise eleverne i de opsatte telte eller udendørs i det omfang, vejret tillader det.

- Vi vil gerne undgå at få eleverne ind på vores skole, tilføjer Thøger Ottosen.

Der er ved at blive indkøbt alt, hvad der er brug for af håndsprit og servietter til at kunne opfylde hygiejnereglerne.

- Vi har tænkt at os at få to håndvaske med plads til otte ad gangen sat op i hver sin ende af skolegården, hvor vi i forvejen har nogle håndvaske.

Thøger Ottosen lægger ikke skjul på, at der er tale om en gigantisk udfordring for skolens ansatte. Men allerede op mod påskedagene tegner der sig et billede, som ikke er præget af kaos.

Forældre på skolen har hjulpet til, for eksempel med at finde håndvaske.

Skolen har valgt at følge Ringsted Kommunes plan og åbner mandag den 20. april, hvis alt går som planlagt.

Delte meninger Blandt forældre og personale er meningerne til den forventede skolestart delte, vurderer Thøger Ottosen:

- Nogle synes, det er for tidligt, andre synes, vi godt kan være hurtigere klar. Men vi går frem efter forsigtighedsprincippet.

Der er mange instrukser, der skal nå både elever, forældre og ansatte, lige som der øjensynligt bliver brug for flere lærere, når undervisningen skal foregå i mindre grupper of med større afstand. Alt det forventes at blive løst i løbet af påsken, og den kommende uge op til skolestarten.

Kreativ undervisning Midt i al virakken, kan begrænsningerne åbne for nye kreative undervisningstiltag:

- Vi kan gå på opdagelse i naturen. Og man kan også lave matematik ved at tælle kvadratmetre, former og lave statistik. Vi har de dygtige og omstillingsparate lærere, som jo er forudsætningen for, at det hele kan lykkes.

relaterede artikler

Ringsted Kommune åbner tidligst dagtilbud og skoler mandag 20. april 08. april 2020 kl. 12:19