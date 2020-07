Scleroseforeningen har indsamling

En del har allerede meldt sig som indsamlere i Ringsted Kommune den 13. september for at gå dør til dør, når Scleroseforeningens årlige landsdækkende indsamling løber af stablen.

Scleroseindsamlingen samler ind for at støtte forskningen i sclerose, så man kan komme tættere på en verden uden sclerose.

Sygdommen angriber centralnervesystemet, og for nogle er sygdommen pludselig og aggressiv, hvor den for andre udvikler sig langsomt og gradvist over mange år.