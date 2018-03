Scleroseforeningen har fået afdeling i Ringsted

Puk Schmidt, der har været formand for Scleroseforeningen Ringsted og Lejre de seneste to år, kunne godt se, hvad der skete.

Det var selvfølgelig irriterende for bestyrelsen, når der blev brugt kræfter på arrangementer, og medlemmer fra den ene by, ikke vil køre til den anden by for at deltage.