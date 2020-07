Scantruck får smalle lifte til baggårde, haver og indendørs brug

Scantruck A/S stiler i bogstavelig forstand højt med et helt nyt agentur, som netop er kommet på plads efter en mindre corona-forsinkelse.

Det danske maskinfirma med afdeling i Ringsted har sikret sig eneforhandling i Danmark og Sverige af de italienske Platform Basket-lifte, som dermed kommer til at lukke et hul i det ellers ganske omfangsrige liftprogram, som Scantruck har i forvejen.

- Platform Basket har et stort program i bomlifte på bælter, og dem har vi manglet. Det kan vi blandt andet se på den ganske store efterspørgsel, vi har haft. På det danske marked vil det ikke mindst være de bæltedrevne bomlifte med arbejdshøjde på 15 og 18 meter, der er interessante. De er helt ideelle til malerarbejde, el-installatører og andre håndværkere, der skal i højden rundt omkring bygninger. Dermed er de naturligvis også interessante for udlejningsbranchen, siger Scantrucks salgschef, Claus Bjerregaard.

- Jeg tror på stor interesse for specielt hybrid-liftene, fordi der er mulighed for at køre dem op på en transporttrailer med batteridriften og efterfølgende klare arbejdet ved et hus eller i en baggård med strøm fra elnettet. Hvis der ikke er mulighed for at finde en stikkontakt, arbejder liften naturligvis bare videre på batterierne, forklarer Claus Bjerregaard.