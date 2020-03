Scandic Ringsted lukker på søndag

- COVID-19-epidemien har haft store konsekvenser for efterspørgslen og dermed også økonomisk for vores forretning. Det betyder, at vi nu midlertidigt lukker ned for 17 af vores hoteller. Nedlukningerne er en hård men nødvendig beslutning for at komme bedst muligt igennem denne krise. Vi har kort sagt behov for konsolidering af forretningen, siger Søren Faerber, Scandics adm. direktør i Danmark, i pressemeddelelsen.