Niels Bo Rasmussen var manden, der på vegne af en gruppe borgere stillede forslag om at kæmpe for den store røde bygning i baggrunden Forslaget fik hurtigt stor opbakning fra ringederne, men ikke i byrådet. Foto Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Savner fantasi og visioner fra byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Savner fantasi og visioner fra byrådet

Ringsted - 14. marts 2018 kl. 14:32 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er helt grotesk, at et flertallet i byrådet ikke vil kæmpe for at bevare Dampmøllen, mener Niels Bo Rasmussen.

Læs også: Første borgerdrevne forslag blev skudt ned

Han stillede på vegne af en gruppe borgere i Ringsted forslag om, at byrådet skulle melde klart ud, at bygningen ikke måtte nedrives.

I stedet skulle Dampmøllen renoveres med hjælp fra forskellige fonde og investorer. Byrådet nedstemte forslaget. 17 var imod, mens tre var for blandt de tilstedeværende medlemmer.

- Det er dødhamrende ærgerligt, at byrådet ikke har visioner. Det har mange andre byer rundt om os, men ikke Ringsted. For os der går op i Dampmøllen, er det utroligt og uforståeligt. Jeg synes, det er ærgerligt, at Ringsted ikke kan træde ind i det fællesskab. Vi er mange, der mener, at der bliver begået en kæmpe fejl. Det flertal, som stemte imod forslaget, er jo klar til at rive bygningen ned i morgen, siger Niels Bo Rasmussen.

Han understreger, at den gamle industribygning hverken skal reddes for hans egen eller borgergruppens skyld, men for byens.

- Det kunne være fedt at lave noget unikt til fælles gavn for byen, mener han.

Matriklen på hjørnet af Næstvedvej og Møllegade har ad flere omgange haft politisk bevågenhed, og fredning og fremtidige muligheder er tidligere blevet diskuteret.

Aktuelt er en lokalplan under behandling. Den vil give lov til en nedrivning og en efterfølgende opførelse af nye boliger.

- Jeg forstår ikke, at man vil rive Dampmøllen ned for at bygge mere af det, vi allerede har. Ringsted bliver en kedelig gang leverpostej. Hvis nogle om 10 år undrer sig over, hvad der gik galt med byens arkitektoniske præg, så er afstemningen den anden dag en del af forklaringen, lyder det fra Niels Bo Rasmussen.