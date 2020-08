Se billedserie Organet mangler ikke noget, viljen ej heller. Det er at ramme tonerne rent, det kniber med for 47-årige Lars Larsen, der tidligere har været forsanger i et punkband. Foto: Anders Aagaard Strube, DR

Sanglæreren gav op - nu er Lars Tonedøv i tv

Ringsted - 16. august 2020

47-årige Lars Larsen fra Ringsted har ikke en tone i livet. Det siger venner og familie. Faktisk kalder de ham for Lars Tonedøv. Og det er skidt, når det eneste man drømmer om, er at stå på en scene og synge for et publikum. Ikke at Lars Larsen har ladet sig bremse af sine vokale udfordringer:

- Jeg har været forsanger i punkband, jeg tidligere havde med nogle venner, hvor jeg bare skrålede mig igennem, griner han.

Til daglig er han it-supporter i Socialministeriet. Det er ikke en verden, hvor han kan bruge sin skæve sangtrang. Og dog:

- Her har jeg spillet med mit band tidligere. Ved flere julefrokoster har jeg optrådt ved at skråle mig igennem. Jeg har bare altid syntes, det var fedt at stå på en scene og skråle.

Sanglærer gav op Men det kneb altså med at ramme tonerne, selv i et punkorkester. Så han begyndte at gå til sangtræning. Trods en ihærdig indsats fik han til sidst en nedslående besked fra sanglæreren:

- Hun sagde, at hun aldrig havde mødt nogen, hun ikke kunne lære at synge. Hun syntes, det var hyggeligt, at jeg kom, men det var lidt vanskeligt at lære mig at synge.

Med den besked stod det efterhånden klart, at den 47-årige mand med det store show-gen blev nødt til lægge sangdrømmene i graven.

I stedet begyndte han at spille trommer i et punkband, og det gør han stadig. Orkesteret optræder endda rundt omkring.

Den var gal Men da han en dag sad i toget på vej til arbejde og læste et opslag fra DR om, at de søgte folk, der ikke kunne synge, følte han sig truffet

- Jeg vidste jo godt, den var gal med tonerne.

Da han kom hjem og fortalte det til sin kæreste, sagde hun: »Hvis du ikke skriver en mail til DR, gør jeg det for dig.«

Næsten tusinde personer havde sendt en video-prøve ind til tv-programrækken »Syng med - fra skrål til skønsang« i DR, men Lars Larsen røg videre og blev kaldt til en casting.

- Dér tænkte jeg, at nu begyndte det at komme tæt på, husker han.

Han blev udvalgt som den ene af seks personer, der har massive udfordringer med at ramme skønsangen, til at være med i de i alt fire afsnit.

Ved hjælp af undervisning og disciplin skal en sangcoach lære deltagerne at mestre sangen og derefter optræde for hele Danmark.

Føler sig nøgen Lars Larsen har allerede deltaget i ét afsnit, og her står det klart, at den ivrige sanger ligger i »den nedre ende«, som han leende konstaterer.

Mens Lars Larsen fortæller, er han midt optagelsen af fjerde afsnit.

Sammen med de fem andre medvirkende deltaget i sangundervisning, træning og samvær.

Målet er at optræde med Alberte-sangen »Lyse Nætter«.

- Hvad det ender med, ved jeg ikke. Men det har været sindssygt udfordrende, Man føler sig nøgen, når man står og synger, især når man ikke kan. Det er næsten som at stille op i bar røv og skråle. Det er sindssygt grænseoverskridende.

Vildt eksperiment Det har være en dejlig rejse:

- Det her er et vildt sjovt eksperiment, hvor man starter fra bunden og kaster sig ud i det. Man gennemgår en udvikling på alle måder og lærer en masse om sig selv.

Gruppen af sangelever er blevet et lille sammentømret hold, som støtter og opmuntrer hinanden, også når det er svært.

Det er nemlig ikke altid sjovt at kløjs i noget, som mange andre har det nogenlunde nemt ved.

Sådan har det altid været for Lars Larsen:

- Jeg ville så gerne kunne synge. Og så er det da meget irriterende, når det gang på gang lyder af lort. Det er sindssygt frustrerende, når man begynder at øve sig, og det bare ikke rykker. Det er bare den samme suppedas. Men jeg kunne skråle og råbe højt. Og jo mere, jeg ikke kunne synge, jo højere skrålede jeg.

Spiller guitar Lars Larsen er synkront med forløbet begyndt at lære at spille guitar. Og det har også udviklet sig i en positiv retning. Nu er han begyndt at spille derhjemme sammen med børnene på 1, 5 og 10 år.

- Hvor jeg før ikke havde et begreb om, hvad jeg faktisk foretog mig, kan jeg begynde at høre, hvad jeg laver. Det er dejligt.

Syng med - fra skrål til skønsang sendes næste gang på DR1 tirsdag den 18. august klokken 20.30