Sandstrand er klar før sommerrock onsdag

De første tre første shows er blevet afholdt på plænen foran Sct. Bendts Kirke. Det er sket inden for et afspærret område, som overholder de nuværende retningslinjer for kulturaktiviteter.

Et enkelt arrangement, der skulle have været afviklet i denne uge, er dog aflyst. Fredag var der planlagt Stjerne for en aften, arrangeret af Ringsted Musik- & Kulturskole. Men på grund af manglende tilmeldinger var det ikke muligt at gennemføre eventen.