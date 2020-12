Gallerist og billedkunstner Morten K. Jacobsen er formand for det nye billedkunstråd i Ringsted Kommune.

Sammenstød efter første møde i nyt råd

Ringsted - 08. december 2020 kl. 13:05 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Her kommer først lige en advarsel: I løbet af 2021 kommer der nemlig til at ske ”sammenstød” i en række forhaver i Ringsted midtby. Men hvis du er en slagsbror, må du lede længe efter slåskamp og bøllebank, for i virkeligheden er det bare kunst, det hele handler om. Efter at have konstitueret sig med galerist og kunstner Morten K. Jacobsen i spidsen har Ringsted Kommunes nye billedkunstråd nemlig for alvor trukket i arbejdstøjet med kunstfestivalen kaldet ”Sammenstød”.

Kunstfestivalen skal løbe af stablen over seks perioder i forskellige offentlige rum, herunder en række forhaver, i løbet af 2021. Næstformand i billedkunstrådet Steffen Gray forklarer i en pressemeddelelse: - Planen er, at dele af festivalen kommer til at foregå i en række forhaver i midtbyen, så det er tilgængeligt for så mange som muligt, siger han og nævner, at formatet rimer fint på kommunens kunststrategi om at skabe flere nærværende og udfordrende kunstoplevelser for borgerne.

Som borgerinddragende aktiviteter under festivalen arrangeres der f.eks. grill- og madaftener, involvering af skoler samt en række samtaler med kendte kunstnere. - På den måde får man som lokal og besøgende både viden og inspiration til selv at gå på opdagelse i kunsten, siger Steffen Gray.

Køber et værk Kunstfestivalen koster 1 million kroner at gennemføre og billedkunstrådet støtter den med 100.000 kroner. Rådet har desuden besluttet, at de vil købe et eller flere værker fra udstillingen for op til kr. 75.000, som efterfølgende kommer til at blive plantet permanent i et byrum eller en bygning med offentlig adgang.

Festivalen er startskuddet på den kunststrategi, der i øjeblikket er i fuld gang med at blive brolagt med andre kommende kunstprojekter og festivaler. - Lige nu arbejder vi på en mere langsigtet plan for billedkunstrådets arbejde, hvor fokus nok vil være, hvordan vi kan få sat få større kunstprojekter eller kunstbegivenheder i gang, så der kan blive synlighed omkring aktiviteterne, siger formand Morten K. Jacobsen i pressemeddelelsen, hvor han understreger, at der også skal være plads til mindre og hurtigere projekter i den såkaldte ”mikropulje”. - Vi vil hvert år vil reservere et beløb til mindre projekter som billedkunstnere, institutioner eller andre kan søge til offentlig kunst i kommunen. Det regner vi med, at vi er klar til at præsentere mere om i løbet af de første måneder i 2021, siger formanden.