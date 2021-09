Sammenstød 5 - Krop uden titel

Tove Storch har med værket »Uden Titel« sat et stort støbeeksperiment i værk. I glaspartiet til indgangen af det gamle supermarked, står en stor konstruktion, der holder et tyndt og eftergivent metalhylster fra at kollapse, mens en pink-farvet betonmasse tvinger hylsteret ud af sin stringente form. Konstruktionen trækker formen i én retning, mens betonen trækker den i en anden, hvorved metalhylsteret tvinges i en skibslignende facon.

Mens Tove kombinerer stringente og minimale konstruktioner med en sart og delikat tone, er Frejas værker mere bastante og organisk fabulerende i sit udtryk. Man vil mærke et spænd mellem to, signifikante udtryk. Et sammenstød mellem to forskellige temperamenter, to forskellige tilgange til skulpturen som medie, samt overvære et møde mellem to generationer, hvoraf Freja tog afgang fra det Det Jyske Kunstakademi i 2018 mens Tove tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2007.