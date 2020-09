Konservatives Andreas Karlsen glæder sig over den budgetaftale for 2021, som han søndag aften er blevet enige med de øvrige partier i Ringsted Kommune om. Blandt dem er Henrik Kjær (EL) og borgmester Henrik Hvidesten (V). Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Samlet byråd står bag budgetaftale

Ringsted - 27. september 2020 kl. 22:27 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Samtlige partier i byrådet i Ringsted er med i den budgetaftale for 2021, som blev indgået søndag aften.

Aftalen indeholder den allerede vedtagede skattesænkning på 0,6 procent, så kommuneskatten næste år lyder på 26,1 procent i forhold til de nuværende 26,7 procent.

Derudover har konservatives Andreas Karlsen på sin Facebook-side løftet sløret for nogle af de andre elementer i aftalen.

Den konservative spidskandidat til kommunalvalget i 2021 glæder sig blandt andet over, at der er sat penge af til realiseringen af etape 2 af udvidelsen af Ringsted Sport Center. Desuden bliver der penge til at få opgraderet lyset på kunstgræsbanerne ved sportscenteret og etableringen af en sti ved den nye kunstgræsbane i Benløse.

Han glæder sig også over, at der afsættes penge til skolerne, så der kan ansættes flere lærere og puttes færre elever ind i hver klasse. Målet er, at karaktergennemsnittet ved de afsluttende prøver efter 9. klasse skal nå op på landsgennemsnittet senest i 2023.

Andreas Karlsen nævner også en øget satsning på trafiksikkerheden i kommunen. Der afsættes 1,5 millioner kroner om året til den generelle trafiksikkerhed og yderligere to millioner kroner til flere og bedre cykelstier.

Madordningen i ældreplejen skal kigges efter i sømmene og måske skal maden fremover igen laves på hvert enkelt plejecenter i stedet for i et centralkøkken. Der åbnes også for fritidsarbejde på plejecentrene for de 16-18-årige.

Partierne vil mandag formiddag uddybe indholdet i den indgåede aftale.