Salon nomineret til pris

- Jeg blev både stolt og glad over nomineringen, også på mit personales vegne. De har en stor del af æren. Jeg synes det er ret stort at blive nomineret i denne kategori, da vi er den eneste reelle salon i Danmark, som er nomineret, fortæller en glad Marlene Bundgaard Sørensen.

- Nomineringen er foregået på den måde, at man bliver tilmeldt begivenheden. Derefter kommer der dommere, som er fagfolk, ud til de nominerede for at iagttage stedet. I vores tilfælde var der fire dommer ude for at se, hvordan vi har indrettet os og gør vores arbejde, uddyber hun.